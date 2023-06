Bộ đôi “nhà thiết kế sắc màu” làm show thời trang ở chợ Hội An, Hoa hậu H'Hen Niê quảng bá hang động tại Quảng Bình

Bộ đôi “nhà thiết kế sắc màu” làm show thời trang ở chợ Hội An gần 200 năm tuổi, Hoa hậu H'Hen Niê quảng bá hang động tại Quảng Bình.

Cung đường đèn lồng đỏ là sàn runway trong show diễn hè đậm chất Á Đông của bộ đôi “nhà thiết kế sắc màu”

Show diễn Cruise 2023 của bộ đôi nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú “chơi lớn” khi đầu tư hẳn một cung đường đèn lồng đỏ ở khu vực chợ Hội An ngay trung tâm phố cổ.

“Đèn lồng chính là linh hồn của Hội An” - câu nói của nghệ nhân ưu tú đèn lồng Huỳnh Văn Ba chính là một trong những xúc cảm để hai nhà thiết kế vẽ nên bức tranh rực rỡ đèn lồng đỏ cho show diễn lần này.

Theo hai nhà thiết kế, sân khấu được phủ thảm đỏ rực dài gần 200m, khu vực chợ Hội An gần 200 năm tuổi sẽ là nơi được chọn làm sàn runway. Lấy chủ đề Phương đông rực rỡ / Colors of the heart, show diễn của VUNGOC&SON tôn vinh những chất liệu truyền thống, nghề thủ công quen thuộc, chính là nghề làm đèn lồng. Hơn 1.000 chiếc đèn lồng đỏ được làm thủ công tinh xảo từ những thợ lành nghề đặc biệt dành riêng cho show.

Show diễn đánh dấu lần thứ 2 trong hai năm liên tiếp hai nhà thiết kế trình làng các thiết kế của mình ở Hội An. Show diễn sẽ diễn ra vào chiều ngày 28-7, mang thông điệp văn hóa tự hào, hướng đến sự khai mở, hòa nhập rộng lớn hơn.

Hoa hậu H'Hen Niê thám hiểm 5 hang động tại Quảng Bình

Hoa hậu H'Hen Niê có chuyến đi đến Quảng Bình, chinh phục hệ thống 5 hang động Tú Làn (xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá) vào những ngày cuối tháng 5-2023. Đây là chuyến đi nhằm góp phần quảng bá du lịch khám phá mạo hiểm tỉnh Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước.

Chọn khám phá hệ thống hang động Tú Làn ở Quảng Bình vì đây là hệ thống hang động liên hoàn cực kỳ độc đáo, có độ thử thách cao và thạch nhũ tuyệt đẹp.

Cụ thể, hành trình 4 ngày 3 đêm, thám hiểm 5 hang động: hang Bí Mật, hang Hung Ton, hang Sơng, hang Kim và hang Tú Làn. 5 hang này hình thành theo dòng sông Rào Nan, nằm trong rừng nguyên sinh và vây quanh là các dãy núi đá vôi với tổng diện tích toàn khu 650ha nối qua 8 thung lũng với sông ngầm.