Bộ GD-ĐT công bố các quyết định về công tác nhân sự

Ngày 10-9, Bộ GD-ĐT đã công bố một số quyết định về công tác nhân sự. Trong đó có vị trí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng PGS-TS Hoàng Minh Sơn và GS-TS Lê Quân
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng PGS-TS Hoàng Minh Sơn và GS-TS Lê Quân

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; GS-TS Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cũng trong ngày, Bộ GD-ĐT cũng công bố quyết định chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân với bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đến làm việc tại Viện Toán học; quyết định bổ nhiệm lại Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Thu Thủy và Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Cừ…

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, hiện nay, khối lượng công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước với ngành giáo dục là rất lớn. Bộ trưởng mong các đồng chí phát huy năng lực và sở trường, đồng hành cùng tập thể lãnh đạo Bộ GD-ĐT để tiếp tục đóng góp hiệu quả, gặt hái nhiều thành công trên cương vị mới.

PHAN THẢO

