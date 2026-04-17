Tây Ninh: Kiểm soát người ra vào núi Bà Đen để phòng cháy rừng

Ngày 17-4, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp cùng địa phương kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen, nhằm tăng cường phòng chống cháy rừng.

Ở các lối ra vào rừng đều có trạm, lực lượng chốt chặn. Tất cả người và phương tiện khi đến các trạm kiểm soát (barie) đều phải dừng lại, xuất trình giấy tờ hợp lệ để kiểm tra, trừ các trường hợp khẩn cấp. Quy định này áp dụng đồng loạt nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào rừng, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.

Du khách tham quan khu vực rừng núi thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Đơn vị quản lý cũng nghiêm cấm người vào khu vực rừng núi Bà Đen mang theo vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất dễ cháy, các loại bẫy, dụng cụ săn bắt động vật hoang dã hoặc khai thác lâm sản trái phép. Lực lượng trực chốt có quyền từ chối cho vào đối với các trường hợp không đủ điều kiện, đồng thời ghi nhận đầy đủ thông tin người và phương tiện ra vào để phục vụ công tác quản lý.

Việc kiểm soát nhằm bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

Các nhóm đối tượng được phép ra, vào khu rừng gồm lực lượng làm nhiệm vụ như kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ; cán bộ, viên chức Ban Quản lý; các đoàn công tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà thầu đang triển khai dự án tại khu du lịch. Bên cạnh đó, các cá nhân, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, đoàn nghiên cứu khoa học và lực lượng kỹ thuật bảo trì hạ tầng cũng được vào rừng khi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và được phê duyệt.

Trong các tình huống khẩn cấp, phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ cứu nạn được phép lưu thông.

QUANG VINH