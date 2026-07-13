Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng đến năm 2030

Ngày 17-7, tại TPHCM, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp Tạp chí Một Thế Giới sẽ tổ chức hội thảo "An ninh năng lượng đến 2030: Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng".

Hội thảo nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng năng lượng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu năng lượng tăng nhanh, đòi hỏi bảo đảm nguồn cung ổn định, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, xu hướng phát triển năng lượng sạch, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và sự phát triển của các ngành công nghệ cao cũng đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với ngành năng lượng.

Theo Ban tổ chức, hội thảo hướng đến mục tiêu thúc đẩy đối thoại về các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Chương trình gồm các tham luận và tọa đàm về bảo đảm an ninh năng lượng, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Điểm nhấn là tọa đàm "Đón sóng đầu tư Data Center AI: Cơ hội bứt phá hay thách thức hạ tầng năng lượng?", tập trung phân tích nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu AI, tác động đến hạ tầng điện và các giải pháp phát triển bền vững.

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