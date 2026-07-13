Du lịch mở lối cho hành trình đa trải nghiệm

Sau một năm mở rộng không gian phát triển khi 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất vào TPHCM, thành phố đang dần định hình diện mạo của một đô thị du lịch đa trải nghiệm. Những dòng sông, cánh rừng ngập mặn, bãi biển, di sản văn hóa được kết nối thành một hành trình thống nhất, trải dài…

Du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm lưu niệm tại Bưu điện TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

“Nét son” bứt phá

Nếu trước đây nhắc đến TPHCM, nhiều người nghĩ đến một đô thị sôi động với mua sắm, ẩm thực và các điểm tham quan nội đô, thì nay bức tranh ấy đã được mở rộng đáng kể. Một trong những điểm nhấn rõ nét nhất là 21 chương trình du lịch ẩm thực chuyên đề, được xây dựng không chỉ để ăn ngon mà để kể những câu chuyện về văn hóa, sinh kế bản địa và kinh tế đêm.

Đáng chú ý là nhóm tour “Hải trình phong vị”, kết nối sông Sài Gòn với vùng cửa biển. Thay vì ngồi trong nhà hàng, du khách có thể dùng bữa trên du thuyền giữa hoàng hôn, thưởng thức nghệ thuật thực cảnh hoặc đến xã Long Sơn trải nghiệm nghề làm muối, theo ngư dân đánh bắt hải sản rồi quây quần bên mâm cơm của người dân địa phương.

Khi màn đêm buông xuống, một TPHCM rất khác lại mở ra. Tour “Chợ Lớn dạ vị” đưa du khách bước vào thế giới của những tiệm thuốc Bắc, quán ăn gia truyền, nơi mỗi món ăn đều gắn với một câu chuyện về sự giao thoa giữa văn hóa Hoa và Việt. Trong khi đó, tour “Sài Gòn - Vị đêm hoài niệm” đưa du khách ngồi trên xe cổ len qua những góc phố cũ, thưởng thức cà phê vợt, bánh mì, hủ tiếu gõ... những hương vị đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn - TPHCM. Ông Li Minh, du khách đến từ Singapore, chia sẻ: “Tôi từng đến nhiều khu phố Hoa trên thế giới, nhưng Chợ Lớn của TPHCM mang một bản sắc rất riêng. Mỗi món ăn đều có câu chuyện về lịch sử, văn hóa giữa người Hoa với người Việt”.

Không chỉ làm mới sản phẩm, Sở Du lịch TPHCM còn chuẩn hóa toàn bộ chuỗi trải nghiệm, từ an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ đến ứng dụng mã QR và cẩm nang số, để mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn trở thành một đại sứ kể câu chuyện về lịch sử và văn hóa của thành phố.

Sự thay đổi đó nhanh chóng được các doanh nghiệp lữ hành đón đầu. Vietravel, Vietluxtour, TST Tourist, Saigontourist... liên tục giới thiệu những sản phẩm mới theo hướng trải nghiệm chuyên sâu. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT Vietluxtour, thông tin doanh nghiệp đang khảo sát tour trekking núi Dinh xuất phát từ trung tâm TPHCM kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Vũng Tàu; đồng thời thử nghiệm hành trình đưa khách từ vùng biển trở về qua phà biển Cần Giờ, băng qua khu dự trữ sinh quyển thế giới trước khi kết thúc tại trung tâm thành phố.

Trong khi đó, bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist cho hay, tiếp tục mở rộng chuỗi city tour “Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu”, kết hợp đường bộ, đường sông và metro với các chương trình như: Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn, Sài Gòn di sản trăm năm, Sài Gòn chạy - chèo - chill. Tuyến xe buýt hai tầng Viet BigBus cũng kết nối hơn 20 điểm tham quan nổi bật, giúp hành trình khám phá thành phố trở nên thuận tiện và đa dạng hơn.

Song song với phát triển sản phẩm, du lịch TPHCM xác định bốn trụ cột chiến lược gồm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, tọa đàm), kinh tế đêm, du lịch đường thủy và du lịch y tế. Sáu tháng đầu năm 2026, TPHCM đón hơn 6,39 triệu lượt khách quốc tế và 27,3 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt gần 214.000 tỷ đồng, tăng gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Du lịch TPHCM, thời gian tới thành phố sẽ hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 phù hợp với không gian hành chính mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu và cổng thông tin du lịch thống nhất; mở rộng xúc tiến tại các thị trường trọng điểm. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến TPHCM trong khu vực.

Sức bật mới

Điều làm nên sự khác biệt của du lịch TPHCM hôm nay không chỉ là có thêm điểm đến mà là khả năng kết nối nhiều hệ sinh thái du lịch trong cùng một hành trình.

Khách du lịch tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ (phường Vũng Tàu, TPHCM) (ẢNH: QUANG VŨ)

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi metro đến Suối Tiên, xuôi sông khám phá Củ Chi - Bình Dương, trải nghiệm Rừng Sác Cần Giờ rồi tiếp tục đến Vũng Tàu. Những tuyến kết nối này đang đáp ứng xu hướng du lịch xanh, nghỉ dưỡng ngắn ngày và trải nghiệm bản địa ngày càng được ưa chuộng.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết, thành phố định hướng phát triển du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và tích hợp, khai thác đồng thời các lợi thế về biển, rừng ngập mặn, hệ thống sông ngòi, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống và không gian công nghiệp hiện đại. Mỗi khu vực sẽ phát triển những sản phẩm mang bản sắc riêng nhưng được kết nối thành hệ sinh thái trải nghiệm liên hoàn, tạo nên hành trình đa điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Hiếm có đô thị nào trong khu vực hội tụ đồng thời các lợi thế của một trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, vùng công nghiệp công nghệ cao, cùng tài nguyên biển, rừng ngập mặn và mạng lưới sông ngòi phong phú như TPHCM hiện nay. "Khi các tuyến vành đai, cao tốc, hạ tầng logistics và giao thông liên vùng tiếp tục được hoàn thiện, không gian phát triển du lịch sẽ còn mở rộng mạnh mẽ. TPHCM không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn hướng tới trở thành trung tâm kết nối, phân phối và sáng tạo sản phẩm du lịch của cả vùng, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á", ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.

Sau một năm mở rộng không gian phát triển, dấu ấn lớn nhất của du lịch TPHCM không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Từ những điểm đến đơn lẻ, thành phố đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đa tầng, nơi đô thị hiện đại, văn hóa, công nghiệp, sinh thái và nghỉ dưỡng hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau để tạo nên sức hấp dẫn mới cho một điểm đến đang vươn tầm khu vực.

Giá vé máy bay giảm, du khách đặt thêm tour hè Dù đang vào cao điểm du lịch hè, nhưng giá vé máy bay nội địa lại bất ngờ hạ nhiệt. Khảo sát tại một số hệ thống bán vé cho thấy nhiều đường bay có giá giảm khoảng 30%-40% so với vài tháng trước. Chẳng hạn, chặng TPHCM - Hà Nội khởi hành cuối tháng 7 có giá từ 1,15 triệu đồng/vé, TPHCM - Đà Nẵng từ 1,042 triệu đồng/vé, trong khi Hà Nội - Phú Quốc có chuyến bay buổi chiều chỉ từ 915.000 đồng/vé trở lên. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế nội địa đến giữa tháng 8, tăng 3% so với cùng kỳ. Theo các hãng hàng không, giá vé giảm chủ yếu nhờ chi phí nhiên liệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng đột biến. Với các doanh nghiệp lữ hành, vé máy bay thường chiếm khoảng 30% giá tour trọn gói nên biến động này giúp giảm đáng kể áp lực chi phí. Tuy vậy, nhiều hãng lữ hành cũng cho rằng, tác động đến giá tour sẽ chưa thể thấy ngay. Phần lớn tour hè được xây dựng, giữ chỗ với đối tác (hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn…) từ nhiều tháng trước để ổn định giá bán. Do vậy, đợt giảm giá vé hiện tại sẽ phát huy hiệu quả rõ hơn với các sản phẩm linh hoạt như combo vé máy bay, khách sạn, các tour mở bán mới. Một số đơn vị ghi nhận, số lượng khách đặt tour tăng dần trong 10 ngày qua.

THI HỒNG