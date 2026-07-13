Chứng khoán lao dốc, cổ phiếu PNJ giảm thêm 5,9%

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-7 rung lắc mạnh. VN-Index mở phiên tăng hơn 5 điểm, lên 1.833,52 điểm nhưng áp lực bán gia tăng nhanh chóng khiến chỉ số đảo chiều lao dốc. Có lúc VN-Index mất hơn 45 điểm, xuyên thủng mốc 1.800 điểm và lùi về mức thấp nhất trong ngày là 1.783,68 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên đã giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Thị trường tiếp tục bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Trong đó, cổ phiếu PNJ giảm thêm 5,9% về còn 43.850 đồng/cổ phiếu, dù thông tin lãnh đạo PNJ đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Cuối tuần trước, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,2% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 17-7 đến ngày 14-8.

Như vậy, tính cả phiên giảm hôm nay, chỉ sau 7 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu PNJ đã giảm tổng cộng gần 32%, do ảnh hưởng từ sự việc nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (thuộc PNJ) liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Về thị trường chung, hầu hết các nhóm ngành đều giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tiếp tục giảm sâu. Nhiều cổ phiếu giảm trên 3%: LPB giảm 3,37%, SSB giảm 3,69%, SHB giảm 4,18%, CTG giảm 3,26%, VCI giảm 3,07%, VIX giảm 5,18%, SSI giảm 3,39%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt giảm, trong đó bộ 3 cổ phiếu Vingroup đồng loạt giảm (VHM giảm 2,72%, VRE giảm 1,71% và VIC giảm gần 1%) cũng đã lấy của VN-Index gần 7 điểm.

Các nhóm cổ phiếu còn lại như tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng “đỏ sàn”.

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược thị trường, nhiều cổ phiếu giữ được sắc xanh: PVS tăng 2,21%, OIL tăng 4,41%; GAS, BSR, PVT tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,8 điểm (1,52%) còn 1.800,54 điểm với 271 mã giảm, chỉ còn 52 mã tăng và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 11,86 điểm (3,9%) còn 291,9 điểm với 108 mã giảm, 33 mã tăng và 53 mã đứng giá. Lực bán lớn kéo thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.600 tỷ đồng, tăng 4.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 23.200 đồng, tăng khoảng 5.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng cắt đứt chuỗi bán ròng 6 phiên trước đó, khối ngoại đã quay lại bán ròng gần 194 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: CTG hơn 120 tỷ đồng, HPG hơn 109 tỷ đồng và VPB gần 101 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN