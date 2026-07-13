Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Vì vậy, kết quả tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÂM TÚ

Tại hội nghị, Cục Thống kê đã công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026 bao gồm thông tin đối với các nhóm đơn vị điều tra: doanh nghiệp và hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở hành chính, sự nghiệp và hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Kết quả báo cáo tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy, cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LÂM TÚ

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31-12-2025, trong số hơn 1,2 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin trên cả nước thì có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (số lượng doanh nghiệp tăng hơn 2% so với năm 2024 và tăng gần 26% so với năm 2020). Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng với gần 830.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 30.000 doanh nghiệp.

Sự phát triển của doanh nghiệp kéo theo sự gia tăng về quy mô lao động. Tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt gần 17,6 triệu người, tăng gần 8% so với năm 2024 và tăng gần 20% so với năm 2020. Quy mô lao động bình quân một doanh nghiệp năm 2025 đạt hơn 20 người/doanh nghiệp, cho thấy khu vực doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước có quy mô lao động bình quân cao nhất với 554 lao động/doanh nghiệp; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp FDI với 206 lao động/doanh nghiệp. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chỉ đạt 12 lao động/doanh nghiệp.

Tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt hơn 45 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024 và tăng gần 66% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra hơn 25 triệu tỷ đồng; doanh nghiệp FDI là gần 15 triệu tỷ đồng; và doanh nghiệp nhà nước đạt gần 5 triệu tỷ đồng.

LƯU THỦY