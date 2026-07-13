Chiều 13-7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, chiều 13-7

Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13-7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 9999 thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 13-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.074 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD so với sáng. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,9 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN