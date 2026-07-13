Nâng tầm ẩm thực Việt để hút khách quốc tế

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) tổ chức hội thảo "Ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam", nhằm bàn giải pháp nâng tầm ẩm thực thành lợi thế cạnh tranh, góp phần thu hút khách quốc tế và phát triển du lịch bền vững.

80% du khách quốc tế lựa chọn trải nghiệm ẩm thực trong chuyến đi. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết Bộ VH-TT-DL đang hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quảng bá, xúc tiến du lịch ẩm thực Việt Nam giai đoạn 2026-2035, trong đó xác định ẩm thực là một trong những yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Quang cảnh hội thảo "Ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam". Ảnh: THU HÀ

Theo bà Hoa Mai, hơn 80% du khách quốc tế lựa chọn trải nghiệm ẩm thực khi đi du lịch, với 25%-35% chi tiêu dành cho ăn uống. Điều này cho thấy ẩm thực không chỉ tạo nguồn thu cho du lịch mà còn thúc đẩy kinh tế sáng tạo, kinh tế đêm và liên kết vùng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, nhiều quốc gia dùng ẩm thực để định vị thương hiệu thay vì chỉ quảng bá món ăn. Quan trọng là kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tri thức bản địa, phong tục và lối sống trong từng món ăn. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam vào nhóm 5 nền ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á.

Kho tàng ẩm thực truyền thống của Việt Nam phong phú, đa dạng. Ảnh: THU HÀ

Tại hội thảo, TS Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam, nhận định Việt Nam có kho tàng ẩm thực phong phú hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử, với món ăn của 54 dân tộc, từ cung đình, dân gian đến đường phố và đặc sản địa phương. Nhiều nhà hàng Việt được Michelin Guide tuyển chọn, các địa phương phát triển tour, lễ hội ẩm thực, góp phần biến ẩm thực thành lợi thế cạnh tranh của du lịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng. Sản phẩm du lịch ẩm thực còn thiếu tính hệ thống; liên kết giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp sáng tạo chưa chặt chẽ. Công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa sản phẩm và quảng bá thương hiệu quốc gia vẫn còn hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất xây dựng hệ sinh thái du lịch ẩm thực đồng bộ; phát triển cơ sở dữ liệu, bản đồ ẩm thực quốc gia; phát huy vai trò của nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

VĨNH XUÂN