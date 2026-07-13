Khơi thông các động lực tăng trưởng

Sau nửa đầu năm chịu nhiều khó khăn từ những biến động của kinh tế thế giới (tăng trưởng đạt 8,18%), việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trong 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng khơi thông đồng thời nhiều động lực tăng trưởng, từ đầu tư công, tiêu dùng trong nước đến đầu tư tư nhân, tín dụng và dòng vốn quốc tế.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm, tốc độ tăng trưởng của 6 tháng cuối năm cần đạt 11,9%. Trong Báo cáo chiến lược tháng 7 với chủ đề "Mạch ngầm", Trung tâm Phân tích và tư vấn đầu tư SSI (SSI Research), nhận định, đây là một mức tăng rất cao, đòi hỏi sự cộng hưởng của nhiều chính sách và động lực phát triển. Trong các động lực đó, đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất, đặc biệt là khi tiến độ giải ngân được dự báo sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm. Việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng sẽ tạo hiệu ứng tích cực đối với nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây lắp, logistics và các doanh nghiệp hưởng lợi từ phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, báo cáo không chỉ nhìn vào khu vực đầu tư công mà còn đánh giá đầu tư tư nhân vào hạ tầng sẽ là một động lực quan trọng trong thời gian tới. Những điều chỉnh chính sách tín dụng gần đây được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng của khu vực tư nhân, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Song hành với đầu tư, tiêu dùng nội địa cũng được kỳ vọng cải thiện nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. SSI Research cho rằng, việc tăng 8% lương cơ sở từ tháng 7 sẽ góp phần thúc đẩy sức mua của khu vực hộ gia đình, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại và dịch vụ trong những tháng cuối năm. Một yếu tố thuận lợi khác là áp lực lạm phát có dấu hiệu giảm bớt. Giá dầu đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh hồi tháng 3 và quay trở lại mặt bằng trước khi xảy ra căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran, góp phần giảm áp lực lên chi phí đầu vào cũng như mặt bằng giá cả trong nước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc duy trì môi trường lãi suất ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp và tiêu dùng.

Ở khu vực doanh nghiệp, SSI Research dự báo nhiều nhóm ngành sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 và cả năm như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, công nghệ, logistics hay cao su. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh đang từng bước phục hồi ở nhiều lĩnh vực, tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm.

Một điểm sáng khác được SSI Research đề cập là triển vọng thu hút dòng vốn quốc tế. Theo báo cáo, dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán có thể bắt đầu giải ngân từ tháng 9, từ đó tạo thêm động lực cho thị trường tài chính và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Để hỗ trợ tăng trưởng, chính sách tiền tệ cũng đang có những điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp như: nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%; nới lỏng một số điều kiện tín dụng đối với các dự án hạ tầng và bất động sản... Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đã dần hình thành. Tuy nhiên, để các động lực này thực sự chuyển hóa thành tốc độ tăng trưởng GDP, yếu tố quyết định vẫn là tiến độ thực thi chính sách, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và hiệu quả triển khai các dự án đầu tư. Khi những "điểm nghẽn" này được tháo gỡ đồng bộ, mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ có thêm cơ sở để hiện thực hóa, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế.

HÀ MY