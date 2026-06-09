Bổ sung chế tài xử phạt sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Ngày 9-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Chỉ thị số 25/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

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Theo Chỉ thị, từ năm 2014 đến năm 2025, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 79.459 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá; thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu các loại, hơn 388 tấn lá thuốc lá, hơn 2 triệu đơn vị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chỉ thị nêu rõ, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá vẫn tiềm ẩn phức tạp và có những diễn biến mới. Đặc biệt, việc mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gia tăng mạnh, khó kiểm soát hơn, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Để tăng cường công tác phòng, chống trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xác lập chuyên án, đấu tranh, xử lý tận gốc các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Công an cũng phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã với công tác chống buôn lậu, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá.

LÂM NGUYÊN