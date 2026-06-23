TP Đồng Nai: Xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Chiều 23-6, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai có báo cáo nhanh về kết quả ban đầu đợt ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng.

Video: Công an TP Đồng Nai ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Theo đó, từ tối 20-6 đến rạng sáng 23-6, các tổ công tác đã xử lý 162 trường hợp vi phạm khi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong số các trường hợp vi phạm có 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp dương tính với chất ma túy, 12 trường hợp không có giấy phép lái xe, 6 trường hợp không đội nón bảo hiểm và nhiều trường hợp vi phạm khác. Cơ quan chức năng tạm giữ 65 phương tiện các loại.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, kết quả sau 3 ngày đầu ra quân cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và thậm chí có người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

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XUÂN TRUNG