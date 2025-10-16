Tăng cường phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và tài sản mã hóa

Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (Thông tư 27), Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; cùng với đó, trong bối cảnh địa chính trị và thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động, cùng với độ mở ngày càng cao của nền kinh tế Việt Nam, yêu cầu nhận diện, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết hơn.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt diễn ra ngày 15-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu NHNN (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc triển khai ba nhóm hành động chiến lược, trong đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý là trụ cột then chốt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Quang cảnh hội thảo

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN), Thông tư 27 hướng dẫn chi tiết việc thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Các điểm mới đáng chú ý bao gồm: tiêu chí và phương pháp đánh giá rủi ro rửa tiền; quy trình phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ và giao dịch chuyển tiền điện tử; cùng các quy định mới về thời hạn, hình thức báo cáo và biểu mẫu dữ liệu điện tử.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN), trình bày tại hội thảo

Thông tư 27 cũng quy định nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro, yêu cầu các tổ chức định kỳ cập nhật, đánh giá và giám sát quan hệ khách hàng, đảm bảo giao dịch phù hợp với hồ sơ nhận biết và nguồn tiền hợp pháp. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa “Hành động số 5” thuộc kế hoạch hành động quốc gia mà Việt Nam đã cam kết với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF).

Tại hội thảo, đại diện NHNN cũng giới thiệu các nội dung phòng, chống rửa tiền được quy định tại Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc triển khai Nghị quyết 05 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thiết lập hành lang pháp lý cho giai đoạn thử nghiệm, tạo nền tảng cho sự phát triển có kiểm soát của lĩnh vực tài sản số.

Đồng thời, hội thảo cũng dành thời lượng cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2023-2025 và kế hoạch triển khai đến năm 2027. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) dự kiến thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2027-2028.

LƯU THỦY