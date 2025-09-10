Bộ Tài chính sẽ tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương tháo gỡ vướng mắc

Ngày 9-9, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 9 và cho ý kiến về báo cáo tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, yêu cầu rà soát thành phần tổ công tác, tập trung giám sát việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu tăng trưởng 8%, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả bước đầu, song hiện nay các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ. Với vai trò là bộ có lĩnh vực quản lý lớn, Bộ Tài chính phải tiếp tục nỗ lực đồng hành, tháo gỡ cho các địa phương, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương về nhân sự, bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng đồng ý với các kiến nghị của đơn vị, địa phương và giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Trong đó, Kho bạc Nhà nước phối hợp với các địa phương chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương mở tài khoản theo quy định để kịp thời chi trả lương, chính sách an sinh xã hội, đầu tư; Vụ Ngân sách tham mưu văn bản gửi MTTQ Việt Nam và hướng dẫn trực tiếp các địa phương để bảo đảm trước ngày 15-9 phải hoàn tất việc mở tài khoản, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức...

Quang cảnh hội nghị

Về quản lý tài sản công, Cục Quản lý công sản rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí, kịp thời điều chuyển hoặc bổ sung khi cần thiết.

Các đơn vị cần đăng ký nội dung cần tập huấn và triển khai ngay trong tháng này. Sau tập huấn, Bộ Tài chính sẽ tổ chức các đoàn công tác xuống những địa phương còn tồn tại, vướng mắc để trực tiếp tháo gỡ tại chỗ.

Thời gian qua, Bộ Chính trị và Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng đưa bộ máy mới vào vận hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã hỗ trợ địa phương qua các cuộc họp trực tuyến và cử cán bộ đến thực tế để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là ở cấp xã, phường, khiến tiến độ triển khai ở một số nơi chậm và chưa kịp thời.

LƯU THỦY