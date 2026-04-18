Thanh An siết chặt địa bàn, quyết tâm xây dựng xã không ma túy

Không để phát sinh “khoảng trống”

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh An đã đặt ra mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026, giữ vững đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, hành trình xây dựng “xã không ma túy” ở Thanh An được bắt đầu từ những việc cụ thể, sát thực tiễn. Theo đó, từng hộ dân được rà soát, từng đối tượng được quản lý, từng địa bàn được kiểm soát chặt chẽ. Cách làm này đang từng bước hình thành thế trận phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở - nơi gần dân, sát dân.

Công an xã Thanh An tuyên truyền tác hại của ma túy trong học đường

Ngay từ đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, với mục tiêu cụ thể: phấn đấu 18/18 ấp đạt tiêu chí không ma túy; 100% cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn không có ma túy. Đây không chỉ là chỉ tiêu hành chính mà còn là cam kết chính trị, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành.

“Năm 2026, xã Thanh An phấn đấu 18/18 ấp đạt tiêu chí không ma túy, 100% cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp “sạch” ma túy. Công tác phòng, chống ma túy phải triển khai đến từng hộ dân, từng con người để bảo đảm hiệu quả bền vững”. Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã không ma túy

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An, Trưởng Ban Chỉ đạo xã không ma túy, nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai thực chất, bám sát cơ sở, không để phát sinh “khoảng trống” trong quản lý, bảo đảm hiệu quả bền vững.

Dù không phải địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, Thanh An vẫn xác định rõ nguy cơ tiềm ẩn luôn hiện hữu. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp xuyên suốt nhằm không để hình thành “điểm nóng”.

Chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa

Theo ông Hoàng Xuân Quân, Trưởng Công an xã Thanh An, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc địa bàn, rà soát từng đối tượng, tăng cường quản lý cư trú và kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ. Việc phát hiện từ sớm, từ xa, truy đến gốc rễ sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở đó, xã Thanh An tổ chức các tổ công tác tại từng ấp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mỗi tổ chịu trách nhiệm theo dõi địa bàn, cập nhật tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc “chia nhỏ” địa bàn giúp công tác quản lý sát thực tế, hạn chế tối đa tình trạng buông lỏng.

Công an xã Thanh An thực hiện kiểm tra lưu trú trên địa bàn

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các hình thức triển khai được lồng ghép vào sinh hoạt đoàn thể, trường học, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Đáng chú ý, xã Thanh An gắn công tác phòng, chống ma túy với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Người sau cai nghiện được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, kéo giảm nguy cơ tái nghiện.

Cùng với đó, công tác đấu tranh, kiểm soát nguồn cung ma túy được tăng cường. Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý cư trú, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ được rà soát thường xuyên, không để phát sinh tụ điểm phức tạp.

Ông Hoàng Xuân Quân cho biết thêm, phương châm đấu tranh được xác định rõ: xử lý triệt để, không chỉ dừng ở người sử dụng mà phải truy đến đối tượng cầm đầu, triệt phá tận gốc các đường dây. Cách làm này nhằm ngăn chặn từ sớm, không để ma túy có điều kiện lan rộng trong cộng đồng.

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện chặt chẽ. Dữ liệu được rà soát, cập nhật thường xuyên; các biện pháp quản lý, hỗ trợ được triển khai đồng bộ. Mục tiêu là không để phát sinh đối tượng mới, đồng thời kéo giảm tỷ lệ tái nghiện. Người nghiện ma túy trong diện quản lý sẽ được cai nghiện dưới các hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ đoạn tuyệt với ma túy.

Ban chỉ đạo xây dựng xã Thanh An không ma túy tuyên truyền tác hại của ma túy trong cộng đồng dân cư

Một yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm môi trường “sạch” trong cơ quan, đơn vị, trường học. Công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự được siết chặt; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo niềm tin và sự lan tỏa trong xã hội.

Có thể thấy, Thanh An đang triển khai cách tiếp cận toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, giữa quản lý và hỗ trợ. Khi từng mắt xích trong hệ thống được vận hành hiệu quả, “vòng tròn phòng thủ” trước ma túy dần được khép kín.

Theo ông Hoàng Xuân Quân, mục tiêu xây dựng “xã không ma túy” không phải là kết quả nhất thời mà là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và đồng bộ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định.

Từ những giải pháp đồng bộ, Thanh An đang tạo ra chuyển biến rõ nét. Không chỉ là những con số, đó còn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, Thanh An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn “không ma túy”, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng khu dân cư, tạo nền tảng ổn định lâu dài.

VĂN SƠN