Bố trí tối đa nguồn lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị

Tiến hành thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương chiến lược của hai nghị quyết; bố trí tối đa nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, phân công cơ quan chủ trì gắn với lộ trình và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Sáng 25-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW (ngày 6-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hai nghị quyết quan trọng này.

Quang cảnh điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, Chính phủ tiến hành thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương chiến lược của hai nghị quyết; bố trí tối đa nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, phân công cơ quan chủ trì gắn với lộ trình và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Chương trình hành động của Chính phủ có 230 nhiệm vụ. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW có 99 nhiệm vụ; thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW có 131 nhiệm vụ. Nội hàm nhiệm vụ tập trung vào các nhóm: xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược; thiết kế các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho hai lĩnh vực này; nội dung công việc được xác định rõ theo từng lĩnh vực, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày chương trình hành động của Chính phủ tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với các nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW một cách sâu sắc về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh của văn hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội...

Trong hội nhập quốc tế về văn hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đa phương và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; cử tùy viên văn hóa, cán bộ phụ trách hợp tác văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; hợp tác với UNESCO lập hồ sơ ghi danh thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tiêu biểu; thành lập mới 1 đến 3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại các quốc gia đối tác chiến lược như Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; nâng cao hiệu quả các trung tâm tại Pháp, Lào; xây dựng đề án phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài; ngăn chặn triệt để văn hóa phẩm ngoại lai phản cảm trên không gian mạng; triển khai cấu phần ngoại giao văn hóa tại sự kiện Năm Chủ tịch APEC 2027 và ASEAN 2030; mở rộng chương trình giảng dạy tiếng Việt gắn với Ngày Tôn vinh tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài...

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Về các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, sẽ áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại theo tiêu chuẩn OECD; đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chỉ tiền kiểm khi thực sự cần thiết; đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bằng kết quả cuối cùng trên cơ sở tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chỉ số hiệu quả tài chính, phi tài chính; thực hiện hạch toán tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng; đổi mới các chế độ đãi ngộ...

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó là cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước. Cụ thể, sẽ có cơ chế chính sách đặc thù cho phép doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư. Bên cạnh đó là nghiên cứu, lập các danh mục: doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế; doanh nghiệp nhà nước có triển vọng thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030; xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nhằm tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành ban hành kế hoạch hành động chi tiết thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ trong quý 1. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp; ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để triển khai ngay.

Chính phủ giao Bộ Tài chính và Bộ VH-TT-DL làm đầu mối thường xuyên kiểm tra tiến độ; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm. Trong quá trình thực thi, các cơ quan chủ động phát hiện điểm nghẽn, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bổ sung giải pháp mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ.

TRẦN BÌNH