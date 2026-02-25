Văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao

Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW (ngày 6-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp với hình thức trực tuyến tới gần 27.300 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp; với hơn 2 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính, Hội trường Diên Hồng có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Trong năm 2025, Đảng đã ban hành 7 nghị quyết mang ý nghĩa đột phá chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của sự phát triển đất nước.

Việc chuẩn bị Nghị quyết số 80-NQ/TW gắn liền với quá trình hoàn thiện dự thảo “Báo cáo chính trị” trình Đại hội XIV của Đảng - một văn kiện chiến lược tổng thể đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có một nội dung rất quan trọng là văn hóa và con người. Nghị quyết số 80-NQ/TW về văn hóa thể hiện sự hài hòa, tương thích, đồng nhịp với các văn kiện quan trọng nêu trên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tính từ đổi mới đến nay, Đảng có một loạt nghị quyết về văn hóa. Các nghị quyết đã có vai trò, tác dụng to lớn trong định hướng cho sự phát triển của văn hóa nước nhà suốt thời gian qua. Nghị quyết số 80-NQ/TW vừa phải tổng kết thực tiễn, kế thừa, phát triển cả lý luận và thực tiễn những nghị quyết trước đó vừa phải đáp ứng những yêu cầu rất cao và mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhu cầu đột phá để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đào sâu hơn, nêu yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn, không dừng lại ở các quan hệ xã hội, mà đòi hỏi: “Văn hóa phải thấm sâu “từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới”.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra những yêu cầu có tính nguyên tắc: “Văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao, đảm bảo đồng bộ, tương hỗ với các chính sách, giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ tầm nhìn mới, bao trùm về văn hóa, Nghị quyết số 80-NQ/TW lần đầu tiên đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, đó là, văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Như vậy, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển.

Có nghĩa là, hai luận điểm “văn hóa là nền tảng” và “văn hóa là trụ cột” của sự phát triển đã khẳng định một tầm nhìn mới, vừa kế thừa các quan điểm trước vừa có tính đột phá trong nhận thức lý luận về văn hóa thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Đã là nền tảng, là trụ cột thì tất yếu phải được xây dựng vững chắc, bền lâu, đúng như cương lĩnh và văn kiện của Đảng đã khẳng định “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” phải là một trong tám đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Để phát huy vẻ đẹp, sức mạnh, bản sắc của con người và văn hóa Việt Nam trong trật tự thế giới hiện đại, Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh nhiệm vụ “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa”. Tư duy đột phá trong xác định nhiệm vụ lớn này là đưa văn hóa vào toàn bộ hoạt động đối ngoại ở mức cao nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh để đồng thời vừa chủ động hội nhập, vừa tỉnh táo tiếp nhận những tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nghị quyết số 80-NQ/TW cũng yêu cầu xử lý hài hòa, biện chứng các “quan hệ nội tại của văn hóa”, đặc biệt chú trọng quan hệ đặc thù của văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, bảo tồn và phát triển.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, có 3 thành tố cực kỳ quan trọng để phát triển văn hóa được Nghị quyết số 80-NQ/TW gắn kết trong một nhiệm vụ lớn, đó là phát triển hạ tầng; huy động, sử dụng các nguồn lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa. Trong đó, về hạ tầng, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định “tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế”. Một nhiệm vụ chưa từng được đặt ra trước đây.

Về nguồn lực, Nghị quyết số 80-NQ/TW khẳng định “đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho các chương trình, đề án, tăng đầu tư công cho văn hóa theo hướng trọng điểm, trọng tâm và thu hút đầu tư xã hội ở mức cao nhất”.

Nghị quyết số 80-NQ/TW dành phần đặc biệt quan trọng trong phát triển đột phá văn hóa, đó là xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chủ chốt ở địa phương, xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước về văn hóa...

"Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, góp phần xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại. Thách thức mới đang đòi hỏi một quyết tâm sắt đá với sự đồng lòng và sự nỗ lực hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Tin liên quan Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam

TRẦN BÌNH