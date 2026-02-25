Hơn 2 triệu cán bộ, đảng viên học nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa

Cả nước có hơn 27.000 điểm cầu với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Riêng TPHCM có 1.439 điểm cầu với gần 90.000 đại biểu dự và học tập Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW (ngày 6-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7-1-2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, đơn vị. Cả nước có hơn 27.000 điểm cầu với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Riêng TPHCM có 1.439 điểm cầu với gần 90.000 đại biểu dự và học tập.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam có nội dung toàn diện, phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá; khẳng định “văn hóa, con người là nền tảng”, “phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc của xã hội”.

Lần đầu tiên, Nghị quyết xác định văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Như vậy, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của phát triển.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa “ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội”, gắn với xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người, bảo vệ chủ quyền văn hóa số.

Quan điểm nổi bật là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa; trong đó, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa được xác định là một trong ba lĩnh vực đột phá.

Nghị quyết 80 đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực. Đối với công nghiệp văn hóa, phấn đấu đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo.

Nghị quyết cũng xác định bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước”.

Nghị quyết 79 đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo mang tính hệ thống, toàn diện về phát triển kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới; xác định rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu có 50 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; từ 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; có ít nhất 3 ngân hàng thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng tiên phong về công nghệ, quản trị, giữ vai trò chủ đạo về quy mô, thị phần và điều tiết thị trường.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trình bày chuyên đề về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

