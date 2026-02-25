Tuân thủ nghiêm quy định về thời gian bỏ phiếu

- Hỏi: Tôi được địa phương thông báo thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 15-3. Vậy cử tri đi làm về sau 7 giờ tối còn được bỏ phiếu bầu cử không? (Ông HOÀNG VĂN VŨ, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM).

- Ủy ban Bầu cử TPHCM trả lời: Điều 71 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 quy định: “…Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày…”.

Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 7 giờ tối cùng ngày.

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, Ủy ban bầu cử TPHCM cũng đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học… tạo điều kiện để cử tri đi bầu cử đúng quy định. Về nguyên tắc, các Tổ bầu cử, thành viên các Tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu.

Như vậy, trường hợp như ông Hoàng Văn Vũ hỏi, nếu trước 9 giờ tối thì vẫn tiếp tục được bỏ phiếu bầu cử, sau 9 giờ tối thì hết thời gian bỏ phiếu bầu. Tuy nhiên, Tổ bầu cử rất mong cử tri sắp xếp thời gian đi bầu cử trong buổi sáng, để góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

THU HƯỜNG ghi