Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho người sáng lập “lớp học Ngọc Tâm thủy tinh”

Ngày 16-4, tại tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm - cá nhân có nhiều đóng góp đặc biệt cho công tác giáo dục cộng đồng và khuyến học tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ cùng cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm (bìa phải)

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4), nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1990, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là người sáng lập “Lớp học Ngọc Tâm thủy tinh” - mô hình lớp học cộng đồng miễn phí được duy trì hơn 20 năm qua. Sinh ra với bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cô trải qua nhiều lần phẫu thuật, đến 8 tuổi mới bắt đầu đi học.

Vượt lên nghịch cảnh, cô đã mở lớp học tại nhà từ năm 14 tuổi với mô hình “5 không”: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí. Lớp học được duy trì thường xuyên tại gia đình với quy mô khoảng 20-25 học sinh trong năm học, có thời điểm lên tới hơn 30 em vào dịp hè.

Đoàn công tác tham quan lớp học của cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Đến nay, lớp học đã hỗ trợ hàng trăm lượt học sinh; nhiều em tiến bộ trong học tập, thi đỗ vào các trường THPT và đại học. Bên cạnh đó, cô còn sáng lập quỹ học bổng và không gian đọc miễn phí, góp phần hỗ trợ học sinh yếu thế, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Với những đóng góp bền bỉ, cô đã đạt nhiều ghi nhận như: tốp 10 Giải thưởng Tình nguyện quốc gia (2020), tốp 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng (2022), được vinh danh tại Giải thưởng Human Act Prize (2024) và Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (2024).

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm cho biết, từ nhỏ luôn ấp ủ ước mơ được đến trường và trở thành người truyền đạt tri thức cho các em nhỏ. Do điều kiện sức khỏe đặc biệt, cô đã lựa chọn một cách khác để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Trong hơn 20 năm duy trì lớp học, ngoài nỗ lực cá nhân, cô luôn nhận được sự đồng hành của gia đình, sự tin tưởng của phụ huynh và sự quan tâm của chính quyền, cộng đồng xã hội. Cô cho biết, chỉ cần còn sức khỏe, lớp học sẽ tiếp tục được duy trì để tiếp thêm động lực, chắp cánh ước mơ cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của cô Tâm đối với cộng đồng, đặc biệt trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh. Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã vượt qua hoàn cảnh bệnh tật để sống một cuộc đời ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn. Những giá trị cô Tâm mang lại không chỉ là kiến thức mà còn là sự tử tế, tinh thần vượt khó và niềm tin vào cuộc sống - những yếu tố cốt lõi của giáo dục.

Thứ trưởng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn cô tiếp tục giữ gìn sức khỏe, duy trì và phát triển lớp học, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp thêm nghị lực sống cho các thế hệ học sinh.

THU MIINH - LÂM NGUYÊN