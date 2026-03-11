Khởi động chương trình “INSPIRE FEST 2026” vì cộng đồng người khuyết tật

Người khuyết tật đến tham dự chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

INSPIRE FEST 2026 được định vị là nền tảng khai phóng tiềm năng con người, hướng tới xây dựng không gian kết nối bền vững, lan tỏa các giá trị nhân văn, nuôi dưỡng sáng kiến và nhân rộng các mô hình hòa nhập hiệu quả trong cộng đồng người khuyết tật.

INSPIRE FEST 2026 được xác định là dấu mốc khởi động cho chiến lược dài hạn trong hỗ trợ và phát huy vai trò người khuyết tật. Chương trình hướng đến tháo gỡ rào cản tiếp cận, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sinh kế bền vững cho người khuyết tật.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết, hoạt động được tổ chức với mong muốn tạo không gian để người khuyết tật được lắng nghe, trao cơ hội và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ mà còn là những chủ thể sáng tạo, lao động và đóng góp cho sự phát triển chung. Thông qua sự kiện, Hội kỳ vọng lan tỏa tinh thần hòa nhập và chung tay xây dựng một xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình tọa đàm truyền cảm hứng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cũng công bố Giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng” nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức đã bền bỉ đồng hành, tiếp sức cho người khuyết tật vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống; đồng thời ra mắt ấn phẩm tập hợp những câu chuyện, kinh nghiệm chăm sóc người khuyết tật.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “The Inspirers - Điểm tựa gia đình trong hành trình nghị lực tỏa sáng”, nơi các khách mời, gia đình tiêu biểu và nhân vật truyền cảm hứng chia sẻ những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng xã hội hòa nhập.

XUÂN QUỲNH