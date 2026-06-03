Israel và Hezbollah giao tranh dữ dội

Giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah vào ngày 2-6, ngay khi các nhà ngoại giao hai bên đang đối thoại trực tiếp tại Washington.

Một địa điểm ở Lebanon bị Israel không kích. Ảnh: THX

Giao tranh bùng phát khắp miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều cơ sở y tế bị hư hại. Phía Israel tuyên bố đã đánh chặn thành công hai vật thể bay phóng từ Lebanon.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đứng ra môi giới một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cả hai bên chiến tuyến đều chưa công khai chấp thuận đề xuất của Tổng thống Trump.

Đại diện cấp cao của Hezbollah khẳng định lực lượng này sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn bán phần, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích Hezbollah là trở ngại duy nhất đối với nền hòa bình.

Cuộc đàm phán tại Washington diễn ra trong bối cảnh chiến sự leo thang nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ, sau khi Israel mở chiến dịch trên bộ tiến sâu vào Lebanon và oanh tạc vùng ngoại ô Beirut.

Theo trang tin Axios, Tổng thống Trump đã gây áp lực lớn sau hậu trường, chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang làm rạn nứt các nỗ lực đối thoại hòa bình song song với Iran. Nhằm đáp trả các hành động quân sự của Israel, Iran cũng tuyên bố tạm dừng đàm phán với Mỹ, dù Tổng thống Trump lên tiếng phủ nhận.

HUY QUỐC