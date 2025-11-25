Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, làm việc tại Côn Đảo

Trong 2 ngày 24, 25-11, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thời gian qua, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập và luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị bảo đảm theo kế hoạch; chú trọng công tác bảo quản vũ khí trang bị, phương tiện, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 động viên cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo

Đơn vị cũng chú trọng làm tốt công tác xây dựng hệ thống văn kiện và công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân trên địa bàn; phối hợp bảo đảm an toàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Đại đội 8, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo

Thiếu tướng Lê Xuân Thế biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống…

Thiếu tướng Lê Xuân Thế kiểm tra, nắm tình hình Đồn Biên phòng Côn Đảo, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM

Thăm kiểm tra Đồn Biên phòng Côn Đảo, Thiếu tướng Lê Xuân Thế biểu dương cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của các loại tội phạm; làm tốt công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Đảng ủy, UBND Đặc khu Côn Đảo

Trong chuỗi các hoạt động tại Côn Đảo, đoàn cũng đến thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND Đặc khu Côn Đảo; thăm, kiểm tra Phân kho 3, Kho VK 102, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; Cảng hàng không Côn Đảo…

MẠNH THẮNG - TUẤN ANH