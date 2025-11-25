Quân khu 7: Nâng cao toàn diện chất lượng công tác quần chúng

Ngày 25-11, Cục Chính trị (Quân khu 7) tổ chức tổng kết công tác quần chúng và phong trào quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thời gian qua, công tác quần chúng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 điều hành thảo luận tại hội nghị

Các phong trào thi đua, hoạt động xung kích đạt hiệu quả thiết thực, tạo lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: “Bát nước thao trường”, “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “bếp ăn phụ nữ tự quản”, “phụ nữ chung tay cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số”, “Chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm”…

Thủ trưởng Quân khu 7 cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tăng gia lao động sản xuất, chế biến

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, biểu dương những kết quả đạt được của công tác quần chúng và phong trào quần chúng của Quân khu 7 thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào theo hướng “linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả”, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị cũng phải tiếp tục quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các phong trào hành động, cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Giai đoạn 2021-2025, có 106 tập thể, 179 cá nhân của LLVT Quân khu 7 được Tổng Cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ, Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng các cấp.

MẠNH THẮNG