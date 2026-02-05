Giai phẩm Sài Gòn Giải Phóng Xuân Bính Ngọ đến với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển

Chiều 5-2, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chương trình “Xuân biển đảo 2026”, mang hơi ấm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, đại diện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao tặng 1.000 giai phẩm Xuân Bính Ngọ đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và 500 giai phẩm đến Vùng Cảnh sát biển 3.

Đồng chí Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (bìa phải) trao tặng giai phẩm Xuân Bính Ngọ đến đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh: Mỗi dịp tết đến xuân về, trong khi hàng triệu gia đình được quây quần đoàn tụ, thì nơi biên cương, hải đảo xa xôi, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và bà con ngư dân vẫn đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí chia sẻ, với mong muốn mang hơi ấm đất liền và món quà tinh thần ý nghĩa đến nơi đầu sóng ngọn gió, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Chương trình “Xuân biển đảo 2026”.

Đại diện nhà tài trợ - Công ty VUNGTAUSHIP trao tặng giai phẩm Sài Gòn Giải Phóng Xuân Bính Ngọ đến đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Những trang báo Xuân Bính Ngọ 2026 của Sài Gòn Giải Phóng rực rỡ không chỉ là nguồn thông tin phong phú mà còn gói trọn tình cảm, niềm tri ân sâu sắc và sự động viên kịp thời từ hậu phương, giúp chiến sĩ và người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, trọn vẹn hơn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đón nhận giai phẩm Sài Gòn Giải Phóng Xuân Bính Ngọ 2026

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biển đảo 2026”, Báo Sài Gòn Giải Phóng dự kiến sẽ trao tặng tổng cộng 5.000 giai phẩm báo Xuân đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cùng bà con ngư dân miền biển, đảo và đặc khu.

Đồng chí Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (bìa trái) chia sẻ tại chương trình

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đọc giai phẩm Sài Gòn Giải Phóng Xuân Bính Ngọ 2026

Đại diện lãnh đạo các đơn vị bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Sài Gòn Giải Phóng trong những năm qua đã đồng hành, chuyển tải sinh động, chân thực đến bạn đọc và nhân dân cả nước về đời sống, nhiệm vụ của những người lính biển thông qua nhiều tác phẩm báo chí. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người lính Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển.

Đại diện Công ty TNHH Trần Long trao tặng giai phẩm Sài Gòn Giải Phóng Xuân Bính Ngọ 2026 đến Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trước món quà tinh thần quý báu từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện các đơn vị bày tỏ lời cảm ơn trân trọng và coi đây là nguồn động viên kịp thời để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đại diện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và nhà tài trợ trao tặng giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 đến Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tin liên quan Trao báo Xuân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

MẠNH THẮNG