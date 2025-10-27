Bộ Tư pháp thông tin việc thi hành án với ông Đinh La Thăng và Trịnh Văn Quyết

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa thông tin tại cuộc họp báo

Về việc thi hành án liên quan đến bị cáo Đinh La Thăng, Phó Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa cho biết, bị cáo phải liên đới thi hành trong 3 vụ án. Trong đó, bị cáo phải thi hành tổng số tiền là hơn 830 tỷ đồng và đã thi hành xong hơn 4,5 tỷ đồng, còn phải thi hành hơn 825 tỷ đồng.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, hiện bị cáo Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù và tài sản không đủ để bảo đảm thi hành án. Qua xác minh của cơ quan thi hành án dân sự, bị cáo chỉ có duy nhất một tài sản chung của vợ chồng là một căn hộ chung cư. Cơ quan thi hành án dân sự đã xử lý để thu hồi được số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Kết quả xác minh cho thấy, bị cáo không còn tài sản khác. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh, khi phát hiện bị cáo Đinh La Thăng có tài sản thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Về án liên quan đến bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bà Phương Hoa cho biết, theo quy định tại Điều 53 Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận kết quả thi hành án. Đến nay, cơ quan thi hành án mới nhận được đơn yêu cầu xác nhận của bị cáo Trịnh Văn Quyết đối với khoản thi hành cho Nhà nước (quyết định thi hành án riêng) và đã cấp xác nhận theo yêu cầu. Bị cáo Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án; khoản bồi thường hiện cơ quan thi hành án dân sự đang thực hiện thủ tục chi trả cho người được thi hành án.

Năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi, xử lý xong 20.405 tỷ đồng (tăng 4.415 tỷ đồng so với năm 2022). Năm 2024, số tiền thi hành xong đạt hơn 22.177 tỷ đồng (tăng 1.771 đồng so với năm 2023). Từ đầu năm đến nay, đã thi hành xong 27.416 tỷ đồng (tăng 5.239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024).

ANH PHƯƠNG