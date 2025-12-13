Liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vi phạm trên vùng biển phía Nam

Từ ngày 8 đến ngày 13-12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các lực lượng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển cát, dầu và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Clip lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vi phạm trên vùng biển phía Nam. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Sáng 13-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển cát trái phép trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 11-12, tại khu vực cửa biển (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện xà lan mang số hiệu ĐN 1233 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xà lan có 6 thuyền viên, do ông T.V.T. (sinh năm 1981, trú tại phường Phước Thắng, TPHCM) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng xà lan T.V.T.

Qua làm việc, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển gần 1.000m³ cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, tại bến tàu cao tốc Vũng Tàu – TPHCM, phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Công an phường Vũng Tàu và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực II) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là N.X.M. (sinh năm 1994, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM). Tang vật thu giữ gồm một gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu, khối lượng 1,13 gam.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá, được tàng trữ nhằm bán cho ngư dân và thuyền viên hoạt động trên các tàu cá, tàu dịch vụ tại khu vực ven biển.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu LA-99093-TS

Trước đó, ngày 11-12, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu cá LA-99093-TS về cảng Hải đội 301 để phục vụ điều tra sau khi phát hiện phương tiện này vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 8-12 tại khu vực biển phía Nam, cách bãi cạn Đông Sơn khoảng 12 hải lý. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông N.H.M. (sinh năm 1973, trú tại xã Long Điền, TPHCM) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Áp giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 301

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG