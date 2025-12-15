Pháp luật

Xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây

SGGPO

Hôm nay, 15-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Việt Cường, Phạm Tấn Hoàng, đều là cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) cùng 26 đồng phạm, sau phiên tòa bị hoãn ngày 17-11.

Xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây

Theo ghi nhận, lúc 8 giờ 15 phút, các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát.

Clip: Các bị cáo đến phòng xét xử

Theo cáo trạng, trong số 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây và tòa án nhân dân các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người nguyên là luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 người là bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo trong các vụ/việc.

DSC_3463.jpg
Lúc 8 giờ 15, các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Việt Cường có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận tiền, tổng số 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Tấn Hoàng cũng bị xác định nhận hối lộ 2 lần, tổng số 220 triệu đồng để giải quyết 2 vụ án theo yêu cầu của người đưa.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số 315 triệu đồng, gồm lần một nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa và lần 2 nhận 270 triệu đồng để cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.

DSC_3426.JPG
Các xe thùng đưa bị cáo tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một bị cáo khác, Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ do tham gia 15 vụ môi giới, tổng số 8,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Thị Nga với chức vụ của mình nên quen biết nhiều người và đã lợi dụng các mối quan hệ để nhận tiền, làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

DSC_3400.jpg
Một trong các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng xác định, hoạt động nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ diễn ra trong thời gian dài, trên địa bàn rộng.

Một trong các vụ việc xảy ra cuối năm 2023, đầu năm 2024 là khi Công ty K-Homes đề nghị giám đốc thẩm 2 bản án kinh doanh thương mại số 01/2021 và số 08/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong vụ án, thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỷ đồng của đương sự rồi liên hệ với luật sư Nguyễn Ngọc Anh để giúp xem xét giải quyết đơn của Công ty K-Homes. Tuy nhiên, vụ việc không thành và khi bà Nga đang trả lại tiền thì bị bắt quả tang.

DSC_3409.JPG
Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong vụ án, bị cáo Dương Anh Sơn, đại diện Công ty K-Homes, có hành vi đưa hối lộ 4,2 tỷ đồng để “chạy án”.

Dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo nói trên diễn ra trong 10 ngày.

20da1f3df63c7962202d.jpg
Quang cảnh phiên tòa, sáng 15-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG
54f15e19b71838466109.jpg
8f95e91100108f4ed601.jpg
0132a7dc4eddc18398cc.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 15-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG
e59f9f127613f94da002.jpg
Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Công ty K-Homes Dẫn giải Phạm Việt Cường Phạm Tấn Hoàng Dương Anh Sơn Đương sự Phòng xử án Nguyễn Thị Nga Nguyễn Tấn Đức Hối lộ xét xử

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn