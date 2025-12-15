Xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây

Hôm nay, 15-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Việt Cường, Phạm Tấn Hoàng, đều là cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) cùng 26 đồng phạm, sau phiên tòa bị hoãn ngày 17-11.

Theo ghi nhận, lúc 8 giờ 15 phút, các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát.

Clip: Các bị cáo đến phòng xét xử

Theo cáo trạng, trong số 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây và tòa án nhân dân các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người nguyên là luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 người là bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo trong các vụ/việc.

Lúc 8 giờ 15, các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Việt Cường có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận tiền, tổng số 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Tấn Hoàng cũng bị xác định nhận hối lộ 2 lần, tổng số 220 triệu đồng để giải quyết 2 vụ án theo yêu cầu của người đưa.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số 315 triệu đồng, gồm lần một nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa và lần 2 nhận 270 triệu đồng để cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.

Các xe thùng đưa bị cáo tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một bị cáo khác, Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ do tham gia 15 vụ môi giới, tổng số 8,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Thị Nga với chức vụ của mình nên quen biết nhiều người và đã lợi dụng các mối quan hệ để nhận tiền, làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Một trong các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng xác định, hoạt động nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ diễn ra trong thời gian dài, trên địa bàn rộng.

Một trong các vụ việc xảy ra cuối năm 2023, đầu năm 2024 là khi Công ty K-Homes đề nghị giám đốc thẩm 2 bản án kinh doanh thương mại số 01/2021 và số 08/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong vụ án, thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỷ đồng của đương sự rồi liên hệ với luật sư Nguyễn Ngọc Anh để giúp xem xét giải quyết đơn của Công ty K-Homes. Tuy nhiên, vụ việc không thành và khi bà Nga đang trả lại tiền thì bị bắt quả tang.

Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong vụ án, bị cáo Dương Anh Sơn, đại diện Công ty K-Homes, có hành vi đưa hối lộ 4,2 tỷ đồng để “chạy án”.

Dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo nói trên diễn ra trong 10 ngày.

Quang cảnh phiên tòa, sáng 15-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 15-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐỖ TRUNG