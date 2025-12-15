Các bị cáo hầu tòa phúc thẩm trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 15-12, Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số địa phương.

Trong phần thủ tục sáng nay, luật sư Phan Minh Thanh (bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng) cho biết, thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nên không thể tham dự phiên tòa. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo khác tại phiên tòa phúc thẩm

Có ý kiến về việc xin vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng, đại diện viện kiểm sát cho biết, vì lý do sức khỏe nên bị cáo không thể tham dự phiên tòa. Bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên không ảnh hưởng tới việc xét xử…, do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, Thẩm phán Võ Hồng Sơn (chủ tọa phiên tòa) cho biết, hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng vì lý do sức khỏe. Bị cáo cũng đã có đủ lời khai trong hồ sơ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm

Trong các đơn kháng cáo gửi tới tòa, tất cả bị cáo đều đề nghị Tòa Phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, có bị cáo xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ,...

Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước đây, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ).

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), Phùng Quang Hùng, và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc trước đây…

Các bị cáo tại phiên tòa

Liên quan tới vụ án, các bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trước đây và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó, 3 bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Như Báo SGGP đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm tháng 7 vừa qua, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Nhận hối lộ” gồm: bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành bị tuyên phạt 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trước đây, cùng bị phạt 8 năm tù.

Quang cảnh phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc (trước đây), Quảng Ngãi (trước đây) nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này và tỉnh Phú Thọ. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.

Cùng với đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án, số tiền thiệt hại lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

GIA KHÁNH