Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng

Sáng 16-7, Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của ngành y tế thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí thực hiện nghi thức công bố Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân thành phố (Ảnh: THÀNH SƠN)

480 cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe toàn dân

Báo cáo tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, có 480 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố gồm các bệnh viện công lập, tư nhân, bộ ngành, trạm y tế và phòng khám đa khoa… đăng ký tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Ngành y tế TPHCM đã huy động hơn 10.000 cán bộ y tế được tập huấn, sẵn sàng tham gia chương trình. Kết quả sau 1 tháng 20 ngày kể từ khi triển khai chương trình (từ 25-5 đến 15-7, toàn thành phố đã có 534.346 người dân được khám sức khỏe và được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngành y tế đặt ra tiến độ đợt cao điểm khám trong tháng 8. Trong tháng 9 mở rộng ra doanh nghiệp và trường học. Đến 31-10 hoàn thành khám sức khỏe, rà soát toàn dân, bổ sung đảm bảo mọi người đều được khám sức khỏe. Dự kiến đến 15-12 hoàn thành mục tiêu 100% người dân TPHCM được khám sức khỏe.

Hiện Sở Y tế đã kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Theo đó, tất cả các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện thuộc bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành cùng từng địa phương trong suốt chiến dịch. Mỗi xã, phường, đặc khu được kết nối với một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn.

Các bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, các điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

Đại diện các bệnh viện ký kết hỗ trợ các xã, phường, đặc khu (Ảnh: THÀNH SƠN)

Chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao ngành y tế TP. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; từ phát hiện bệnh muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm và điều trị sớm ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục như tiến độ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân tại một số địa phương còn chậm; việc cập nhật và khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử chưa đồng bộ; năng lực của hệ thống y tế cơ sở tại một số địa bàn còn chưa đồng đều; chất lượng phục vụ, quy trình tiếp nhận, khám và điều trị tại một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân…

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và ngành y tế tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và thành phố; lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế dự phòng làm nền tảng, lấy y tế cơ sở làm then chốt và lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển. Đặc biệt, tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm triển khai Đề án khám sức khỏe toàn dân, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn ngành trong 6 tháng cuối năm.

“Việc khám sức khỏe phải gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân, tránh tình trạng chỉ hoàn thành chỉ tiêu về số lượng. Dữ liệu sức khỏe phải được kết nối giữa trạm y tế, trung tâm y tế và bệnh viện, tạo thuận lợi cho cả người dân và đội ngũ chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng là mỗi người dân đều được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, được theo dõi các yếu tố nguy cơ và được chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, ngành y tế cần phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và khám chữa bệnh, hướng tới hình thành hệ sinh thái y tế thông minh của thành phố. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống và được sử dụng thực chất trong hoạt động chuyên môn, dự báo dịch bệnh, xây dựng chính sách và quản lý sức khỏe người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho người bệnh

Về phát triển hệ thống y tế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế thành phố tập trung xây dựng mạng lưới y tế đa trung tâm, đa tầng, đa cực; ưu tiên phát triển các bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện vệ tinh, cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao năng lực các trung tâm y tế khu vực nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các địa bàn. Đẩy mạnh y tế dự phòng, các chương trình tầm soát bệnh không lây nhiễm, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, các nhóm yếu thế và đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để ưu tiên phát triển hệ thống y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mục tiêu thành phố hướng đến là xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; trong đó mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp và không ai bị bỏ lại phía sau.

“Mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi ngành, mỗi địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, nơi mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và chất lượng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

THÀNH AN