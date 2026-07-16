Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: Một nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại phường Bình Thạnh, TPHCM hôm 11-7, một nạn nhân nam đã không qua khỏi do tình trạng quá nặng.

Thông tin trên vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vào ngày 16-7. Theo đó, cơ sở y tế này tiếp nhận 5 nạn nhân vụ cháy trong tình trạng bỏng hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp, hôn mê.

Các nạn nhân vụ cháy quán ăn được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, các bệnh nhân được xử trí cấp cứu, nội soi để rửa phổi lấy muội than, kháng sinh, giảm đau. Tiên lượng rất nặng.

Mặc dù được y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhân N.Q.H. (56 tuổi) đã tử vong vào chiều ngày 15-7. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân này bị bỏng lửa độ 3 khoảng 80% diện tích cơ thể kèm bỏng hô hấp.

Như vậy, đến hiện tại, 4 bệnh nhân bỏng còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: chị L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, khoảng 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. bị bỏng khoảng 60% cơ thể; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị một bệnh nhân bỏng nhẹ hơn, khoảng 2% diện tích cơ thể.

GIAO LINH