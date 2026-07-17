TPHCM xây dựng ứng dụng theo dõi xe cấp cứu 115

TPHCM đang xây dựng ứng dụng cấp cứu khẩn cấp trên thiết bị di động, giúp người dân theo dõi vị trí xe cấp cứu và thời gian dự kiến tiếp cận hiện trường.

Đó là thông tin được bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đa khoa Bình Chánh năm 2026 với chủ đề "Vươn tầm chuyên sâu - kết nối cộng đồng" được tổ chức vào ngày 17-7.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, trung bình mỗi ngày, Tổng đài Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi, nhưng chỉ khoảng 10%, tương đương 150 trường hợp, thực sự cần cấp cứu. Số còn lại chủ yếu là cuộc gọi tư vấn, gọi nhầm hoặc quấy rối.

TPHCM hiện có 72 trạm cấp cứu vệ tinh công lập và tư nhân. Tại khu vực nội thành, thời gian xe cấp cứu tiếp cận người bệnh trung bình khoảng 15 phút. Tuy nhiên, tại các địa bàn xa trung tâm như Cần Giờ, Dầu Tiếng, Hồ Tràm, thời gian tiếp cận có thể kéo dài thêm từ 15-30 phút hoặc lâu hơn.

"Việc chậm tiếp cận có thể làm mất “thời gian vàng” của người bệnh. Người ngừng tim cần được ép tim trong vòng 4 phút; bệnh nhân nhồi máu cơ tim cần được can thiệp mạch vành trong khoảng 90 phút; người đột quỵ nhồi máu não cần điều trị tiêu sợi huyết trong 4,5 giờ đầu”, bác sĩ Nguyễn Duy Long thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM chia sẻ tại hội nghị

Đồng thời cho biết, thành phố đang triển khai xây dựng ứng dụng di động khẩn cấp. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể tương tác trực tiếp với hệ thống tương tự như mô hình định vị của các ứng dụng gọi xe công nghệ: nhìn thấy vị trí xe cấp cứu đang di chuyển, thời gian dự kiến tiếp cận hiện trường và được kết nối trực tiếp với bác sĩ trên đường đi hoặc các chuyên gia y tế để nhận hướng dẫn sơ cứu tại chỗ.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện đến vùng xa, tăng các điểm tiếp nhận và điều phối cấp cứu, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận không chỉ trong khám chữa bệnh mà còn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị bệnh viện.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị

Những kết quả này góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành y tế thành phố, đồng thời thể hiện khả năng vươn lên của các bệnh viện tuyến cơ sở trong tiếp nhận kỹ thuật chuyên sâu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Việc hội nghị dành sự quan tâm đến vai trò của y tế cơ sở và mối liên kết giữa bệnh viện với cộng đồng là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển ngành y tế hiện nay. Nếu trước đây, bệnh viện thường được đánh giá chủ yếu qua quy mô giường bệnh hoặc số lượng kỹ thuật thực hiện thì ngày nay, một bệnh viện hiện đại còn phải được đánh giá qua năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng tạo ra tri thức mới, mức độ đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn hệ thống”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

ThS-BS-CKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, cho biết, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đa khoa Bình Chánh năm 2026 là cơ hội để các chuyên gia, cán bộ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và thúc đẩy những giải pháp thiết thực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với 2 phiên toàn thể cùng các phiên chuyên ngành, những báo cáo tại hội nghị tập trung vào chiến lược quản lý toàn diện bệnh lý mạn tính; cập nhật hướng dẫn mới của các tổ chức y tế quốc tế; hoạch định nhân lực y tế dựa trên khối lượng công việc thực tế và ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, cập nhật các tiến bộ trong phẫu thuật ngoại khoa chuyên sâu, tạo hình thẩm mỹ, can thiệp dinh dưỡng chu phẫu; đồng thời làm rõ mối liên quan giữa bệnh lý răng miệng và sức khỏe toàn thân, hướng đến cung cấp giải pháp điều trị toàn diện cho người bệnh.

THÀNH AN