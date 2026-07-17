Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Ngày 17-7, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại hai bệnh viện thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Sở Y tế công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo đó, BS.CKII Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 16-7. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng ngày, Sở Y tế công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa kể từ ngày 16-7. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

BS.CKII Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc điều động, bổ nhiệm nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành cho các cơ sở y tế tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM kỳ vọng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sự hỗ trợ chuyên môn từ 7 bệnh viện tuyến cuối của TPHCM, bệnh viện sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, từng bước trở thành cơ sở khám, chữa bệnh chủ lực của khu vực.

KHÁNH CHI - TRÚC GIANG