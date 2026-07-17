Phẫu thuật cấp cứu người bệnh Campuchia nguy kịch vì ổ áp xe lách vỡ

Sốt kéo dài kèm đau bụng tưởng là nhiễm trùng đường ruột thông thường, người bệnh Campuchia không ngờ mình nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch với nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp và suy đa cơ quan do ổ áp xe lách vỡ.

Các bác sĩ Bệnh viện Gia An phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Ngày 16-7, Bệnh viện Gia An 115 cho biết vừa mổ cấp cứu thành công cho người bệnh K.C. (70 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị sốc nhiễm khuẩn nặng. Người bệnh đã nhập viện điều trị tại địa phương ở Campuchia nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Nhận thấy bệnh cảnh vượt khả năng xử trí ban đầu, bệnh viện địa phương đề nghị chuyển người bệnh lên tuyến trên tại Campuchia. Thấy sức khỏe diễn tiến xấu nhanh chóng, gia đình quyết định đưa người bệnh sang Việt Nam cấp cứu tại Bệnh viện Gia An 115 ngay trong đêm.

Khi nhập viện, người bệnh tụt huyết áp, suy hô hấp nặng và có dấu hiệu suy đa cơ quan do nhiễm trùng lan rộng. Các bác sĩ nhận định đây là tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng buộc phải chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) để hồi sức khẩn cấp. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận người bệnh có ổ áp xe lớn tại lách. Các bác sĩ ICU và Ngoại Tổng quát đã hội chẩn để đưa ra phương án điều trị toàn diện cho người bệnh.

Qua đánh giá lâm sàng và hình ảnh học, các bác sĩ nhận định ổ áp xe lách đã vỡ, gây tràn dịch màng phổi và xẹp phổi trái, gây suy hô hấp. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm vì ổ nhiễm trùng đã lan rộng, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được phẫu thuật cắt lách khẩn cấp.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực tại ICU để kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Nhờ được xử trí hiệu quả, kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và từng bước hồi phục, hiện đã được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Theo BS-CK1 Nguyễn Thanh Tâm, áp xe lách là bệnh lý nhiễm trùng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đây không đơn thuần là một ổ mủ khu trú tại lách mà thường phản ánh tình trạng nhiễm trùng toàn thân nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đầy đủ, bệnh có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.

Lách là một trong những cơ quan quan trọng nhất của hệ miễn dịch, có chức năng lọc bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh trong máu. Áp xe lách đã biến một cơ quan vốn có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể thành một “trung tâm gây bệnh”. Thay vì lọc bỏ vi khuẩn khỏi máu, lách lúc này lại chứa đầy mủ và các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi nấm hoặc một số vi sinh vật khác.

Do lách liên thông trực tiếp với hệ tuần hoàn, các tác nhân gây bệnh từ đây có thể liên tục phát tán khắp cơ thể, gây nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Đó là lý do áp xe lách được xem là một “thảm họa miễn dịch”. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 70 - 100%. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng giữa áp xe lách và áp xe gan.

Các triệu chứng của áp xe lách ở giai đoạn đầu thường không đặc hiệu, chủ yếu là sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân nên rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng thông thường. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện các biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.

"Không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như sốt không rõ nguyên nhân, đau bụng âm ỉ, mệt nhiều, sụt cân hoặc khó thở. Đây có thể là dấu hiệu của những ổ nhiễm trùng sâu bên trong cơ thể cần được thăm khám và điều trị sớm. Việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nhiễm trùng có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khi đã diễn tiến đến nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong sẽ tăng cao và người bệnh cần được hồi sức tích cực kéo dài", BS-CK1 Nguyễn Thanh Tâm khuyến cáo.

THÀNH AN