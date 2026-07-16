TPHCM : Ra quân cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Đại diện các bệnh viện ký kết hỗ trợ các phường, xã, đặc khu thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân (Ảnh: THÀNH AN)

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM….

Tại lễ ra quân, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thực hiện Chỉ thị của UBND TPHCM về phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, ngành y tế thành phố chính thức triển khai đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Mục tiêu của chương trình phấn đấu mọi người dân thành phố đều được khám sức khỏe, có Hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục suốt vòng đời. Đây không chỉ là một chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi hệ thống y tế thành phố từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động; lấy y tế dự phòng làm nền tảng, lấy dữ liệu làm công cụ quản lý và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, toàn thành phố đã có hơn 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, với quy mô dân số trên 14 triệu người, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của toàn ngành y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: THÀNH AN)

Với tinh thần “tăng tốc – bứt phá – về đích trước hạn”, ngành y tế thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này. Trước hết, huy động tối đa nguồn lực của toàn bộ hệ thống y tế, bao gồm các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, các bệnh viện bộ, ngành, các phòng khám đa khoa và chuyên khoa cùng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Bên cạnh đó, ngành y tế tăng cường kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh với 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố để tổ chức khám sức khỏe thường xuyên, liên tục, thuận tiện, phù hợp với đặc điểm dân cư từng địa phương. Đẩy mạnh triển khai các đội khám lưu động tại cộng đồng, trường học, doanh nghiệp; đồng thời tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc hạn chế khả năng đi lại.

“Các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí khu vực khám sức khỏe riêng biệt, tách khỏi khu khám chữa bệnh thông thường; tổ chức khám miễn phí theo nguyên tắc không phân biệt địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận và tham gia chương trình. Các dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu khám sức khỏe lên nền tảng sức khỏe cộng đồng, phục vụ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, để hoàn thành mục tiêu, ngành y tế đã xác định: mỗi lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế đều là cơ hội để rà soát, bổ sung và tổ chức khám sức khỏe đối với những trường hợp chưa được tiếp cận chương trình, tiến tới bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động và toàn diện. Toàn thể cán bộ y tế, các bệnh viện thuộc bộ, ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân thành phố cùng hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm bằng những hành động cụ thể, thiết thực và trách nhiệm.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám sức khỏe cho người dân phường Phú Mỹ (Ảnh: MINH TOÀN)

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của đội ngũ y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu để mỗi người dân thành phố đều có Hồ sơ sức khỏe điện tử của riêng mình, được theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục suốt vòng đời; qua đó góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, chất lượng, bền vững và từng bước đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực ASEAN”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng kỳ vọng.

THÀNH AN