Y tế - Sức khỏe

Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên trở thành Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

SGGPO

Sáng 18-7, Sở Y tế TPHCM tổ chức ra mắt Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở 2 (xã Bắc Tân Uyên, TPHCM). Đây là cơ sở Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên (trước đây) được tổ chức lại thành cơ sở trực thuộc của bệnh viện.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở 2
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở 2

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, theo định hướng phát triển, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở 2 sẽ từng bước trở thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với đầy đủ các chuyên khoa nền tảng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, hệ thống cận lâm sàng; phát triển đơn vị cấp cứu, hồi sức tích cực, các kỹ thuật phẫu thuật cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, ngoại tổng hợp, điều trị đột quỵ, lọc máu nhân tạo, chăm sóc giảm nhẹ và kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

Đồng thời, đơn vị sẽ đóng vai trò hạt nhân hỗ trợ chuyên môn cho Trạm Y tế Bắc Tân Uyên và các trạm y tế lân cận. “Đây là mô hình phát triển bệnh viện đầu tiên của TPHCM sau hợp nhất, mở ra hướng đi mới trong đầu tư hệ thống khám, chữa bệnh. Thay vì chỉ xây dựng mới các bệnh viện, thành phố ưu tiên nâng tầm các Trung tâm Y tế khu vực hiện có thành các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ trực tiếp của những bệnh viện có năng lực”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, trong 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh của thành phố, Bắc Tân Uyên là đơn vị đầu tiên được chuyển đổi thành cơ sở trực thuộc của một bệnh viện đa khoa hạng I. Theo lộ trình, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ tiếp tục được tổ chức lại thành Cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, tạo tiền đề để từng bước nhân rộng mô hình này.

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PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng Sở Y tế TPHCM Bệnh viện Đa khoa Cận lâm sàng Chấn thương chỉnh hình Bắc Tân Uyên Lọc máu Y học cổ truyền Hồi sức Trung tâm y tế

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