Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân đã tỉnh

Bệnh nhân người Ấn Độ được chuyển từ Phú Quốc (An Giang) vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị đã cải thiện tích cực. Trước đó, bệnh nhân bị xuất huyết não, nhồi máu cơ tim cấp phải đặt stent.

Ngày 16-7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nam bệnh nhân đã được rút nội khí quản và đang diễn tiến khả quan sau 3 ngày điều trị.

Theo BSCK2 Nguyễn Lý Minh Duy, khoa Hồi sức tích cực Chống độc, tình trạng xuất huyết não đã được kiểm soát, bệnh nhân tỉnh và tiếp xúc được mặc dù còn chậm.

Về hô hấp, bệnh nhân đã tự thở và cần hỗ trợ oxy. Về tim mạch, huyết áp đã ổn định sau quá trình can thiệp mạch vành và đặt máy tạo nhịp trước đó.

Bệnh nhân được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ê-kíp điều trị sẽ tiếp tục các biện pháp để ổn định các cơ quan cho người bệnh, theo dõi sát sao diễn tiến, huy động tổng lực để mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất.

Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Sau đó, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt trực tiếp điều trị, rồi vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không về TPHCM cùng hệ thống máy móc hồi sức chuyên sâu.

GIAO LINH