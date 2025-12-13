Xã hội

Quảng Ngãi: 15 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc bánh mì

Tối 13-12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, trong ngày 13-12, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị 15 trường hợp có các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, khát nước… nghi do ngộ độc bánh mì của thương hiệu H.V.

Trong số các bệnh nhân, có 7 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca tại khoa Nhi và 6 ca tại khoa Nội. Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

Đến thời điểm này, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chưa nhận được báo cáo về các trường hợp nghi ngộ độc tương tự tại những cơ sở y tế khác.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để phục vụ công tác kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

