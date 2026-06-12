Bồi dưỡng kiến thức AI cho cán bộ phường xã

Sáng 12-6, tại UBND phường Bình Thạnh, Sở KH-CN TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 100 cán bộ, công chức của một số xã phường.

Cán bộ phường xã trên địa bàn TP tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về AI. QUANG HUY

Chương trình tập huấn lần này được thiết kế theo cơ cấu "30% lý thuyết - 70% thực hành", tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm gồm: Tổng quan AI và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; Ứng dụng AI trong công tác hành chính, văn phòng và phục vụ người dân; An toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và đạo đức trong sử dụng AI; Thực hành công cụ AI hỗ trợ công việc hành chính.

Th.S Nguyễn Hải Đăng, Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM hướng dẫn tại lớp học. QUANG HUY

Theo ban tổ chức lớp học, học viên được thực hành với các tài khoản Gemini Pro đã được Sở KH-CN TP triển khai cấp bản quyền cho các cơ quan, đơn vị từ tháng 5. Với phần mền này, học viên thực hành các tác vụ như tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản hành chính, xây dựng báo cáo, thiết kế slide trình chiếu và xử lý tài liệu chuyên môn.

Riêng công cụ NotebookLM được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ người dùng tương tác với các tài liệu chuyên ngành có dung lượng lớn. Người học có thể yêu cầu hệ thống tóm tắt nội dung, trích xuất thông tin quan trọng, xây dựng sơ đồ tư duy hoặc đối chiếu các quy định pháp luật trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành nhiều thời lượng cho các nội dung về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và đạo đức trong sử dụng AI.

Cán bộ phường xã trên địa bàn TP tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về AI. QUANG HUY

Chia sẻ tại lớp học, anh Đoàn Hoàng Khang (Văn phòng HĐND, UBND phường Bình Thạnh) cho biết, nhờ lớp học này mà anh biết cách khai thác AI để sử dụng câu lệnh chuẩn từ khâu thiết kế Infographic cho đến chuyển đổi văn bản từ file PDF sang Word; chọn lựa các lĩnh vực để AI phân biệt và tương tác, hỗ trợ tốt hơn trong công việc hàng ngày...

QUANG HUY