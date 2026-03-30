Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất, phát triển video trên nền tảng số cho phóng viên

Sáng 30-3, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng sản xuất và phát triển video trên nền tảng số.

Nhà báo - Thạc sĩ Ngô Trần Thịnh hướng dẫn học viên về kỹ năng sản xuất, phát triển video trên nền tảng số. Ảnh: VĂN MINH

Lớp học do Nhà báo - Thạc sĩ Ngô Trần Thịnh, Trưởng Phòng Đa truyền thông - Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, truyền đạt. Nội dung khóa bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng sản xuất, phát triển video trên nền tảng số, đáp ứng yêu cầu làm báo trong môi trường truyền thông mới.

Thông qua khóa học, học viên được định hướng thay đổi tư duy làm phim, làm video theo hướng giảm phụ thuộc vào lời bình, tăng khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh hiện trường. Đồng thời, lớp học cũng trang bị cho học viên quy trình sản xuất video ngắn, từ 60 đến 90 giây, phù hợp với yêu cầu thuật toán của các nền tảng số.

Tham dự lớp học có 37 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ 12 cơ quan báo, đài khu vực phía Nam. Khóa học diễn ra trong 2 ngày, 30-3 và 31-3.

VĂN MINH