Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì lo ngại lãi suất

Thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 13-11 (giờ New York). Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng.

Nhà đầu tư Mỹ trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 13-11. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, đáng chú ý, các cổ phiếu công nghệ và những doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu đà bán tháo. Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới, giảm 3,6%, Tesla mất 6,6% và Broadcom giảm 4,3%. Theo chuyên gia Peter Cardillo của công ty môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính Spartan Capital Securities (Mỹ): “Thị trường đang điều chỉnh trở lại sau giai đoạn hưng phấn vì AI, đi kèm sự đổi hướng đầu tư”.

Phiên đóng cửa ngày 13-11, chỉ số S&P 500 giảm 1,66% xuống 6.737,49 điểm; Nasdaq mất 2,29% còn 22.870,36 điểm; Dow Jones giảm 1,65% xuống 47.457,22 điểm. Một số cổ phiếu đáng chú ý: Walt Disney lao dốc 7,8% do nguy cơ kéo dài tranh chấp với YouTube TV; Western Digital, Seagate. Khối lượng giao dịch trên các sàn CK Mỹ đạt 20,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất, cho thấy áp lực bán lớn bao trùm thị trường.

Diễn biến này diễn ra khi nhiều quan chức Cục dự trữ liên bang (FED) liên tục phát tín hiệu thận trọng trong những ngày gần đây, cho rằng lạm phát mang yếu tố thuế quan có thể khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên rủi ro. Khả năng FED hạ lãi suất 0,25% trong tháng 12 đã rơi xuống còn 47%, so với 70% ở tuần trước.

Bên cạnh đó, những số liệu cho thấy thị trường lao động suy yếu khi khu vực tư nhân liên tục giảm hơn 11.000 việc làm mỗi tuần vào cuối tháng 10 cũng gây tác động, trong bối cảnh FED phải hoạt động trong tình trạng “mù thông tin” do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục, khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, như báo cáo việc làm tháng 10 và dữ liệu lạm phát không được công bố.

KHÁNH MINH