Mỹ siết thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế

Theo tờ USA Today, Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đã âm thầm thúc đẩy một loạt quy định hạn chế mới đối với các loại thị thực liên quan tới sinh viên và nhà báo nước ngoài.

Sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Columbia ở New York. Ảnh: XINHUA

Động thái này khiến một số người lo ngại về tương lai của tự do học thuật và tự do báo chí.

Một quy định do Bộ An ninh Nội địa đề xuất sẽ thay đổi chính sách hiện hành bằng cách cấp cho những người có thị thực loại F, J hoặc I, gồm sinh viên học thuật, khách trao đổi và thành viên của cơ quan truyền thông nước ngoài, quyền nhập cảnh vào Mỹ trong một khoảng thời gian cố định. Hiện những cá nhân này được phép ở lại vô thời hạn, miễn là họ tuân thủ các điều khoản của thị thực.

Nếu quy định trên được thông qua, sinh viên nước ngoài và những người tham gia các chương trình trao đổi sẽ được phép ở lại Mỹ dựa trên chương trình học hoặc chương trình trao đổi với thời gian tối đa là 4 năm. Các nhà báo nước ngoài sẽ được phép ở lại Mỹ tối đa 240 ngày, ngoại trừ các nhà báo đến từ Trung Quốc - sẽ chỉ được phép ở lại tối đa 90 ngày. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng trên có thể nộp đơn xin gia hạn nếu cần ở lại Mỹ lâu hơn thời gian quy định.

Tổng thống Donald Trump đã bị nhóm bảo thủ chỉ trích khi ông tuyên bố Mỹ cần mở đường cho lao động ngoại quốc có kỹ năng cao nhập cảnh. Phát biểu của ông về chương trình visa H‑1B phản ánh mong muốn của giới doanh nghiệp, nhưng gây tranh cãi trong cộng đồng cử tri cơ sở của ông - những người mong muốn chính sách nhập cư cứng rắn hơn.

PHƯƠNG NAM