Hàn Quốc: Tăng cường trấn áp tội phạm tình dục trực tuyến

Số vụ bắt giữ này tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. NPA cho rằng nguyên nhân do nạn sử dụng video giả mạo (deepfake) đã tăng đột biến kể từ nửa cuối năm ngoái.
Trong tổng số người bị bắt giữ, tội phạm sử dụng video deepfake chiếm 35,2%; tội phạm sử dụng video lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên 34,3% và tội phạm sử dụng các hình ảnh quay lén 19,4%. Xét theo độ tuổi, có hơn 1.700 người (chiếm gần 50%) là thiếu niên; 1.228 người ở độ tuổi 20; 468 người ở độ tuổi 30 và 169 người ở độ tuổi 40.
NPA cho biết hơn 90% nghi phạm đứng sau các vụ phạm tội liên quan đến deepfake đều ở độ tuổi thanh thiếu niên do nhóm tuổi này thành thạo sử dụng các công cụ kỹ thuật số.