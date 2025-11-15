Tổng thống Mỹ thúc đẩy hòa giải căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Theo Straits Times, Nhà Trắng thông báo vào ngày 14-11, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với phía Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải, sau những vụ việc căng thẳng gần đây tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Quân đội Thái Lan tuần tra biên giới. Ảnh: NATION

Tổng thống Donald Trump cũng đã liên hệ với Malaysia để hỗ trợ chấm dứt căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận đã điện đàm với lãnh đạo Mỹ. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh cả Thái Lan và Campuchia đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục lựa chọn đối thoại và các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng.

Thủ tướng Anwar Ibrahim điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Facebook ANWAR IBRAHIM

Trước đó, Thủ tướng Malaysia đã trao đổi với người đồng cấp Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, nhằm duy trì lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia này. Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức sau khi tham vấn Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Đêm 12-11, đụng độ xảy ra tại biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó quân đội hai nước đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Campuchia cho biết 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, Thái Lan không ghi nhận thương vong.

PHƯƠNG NAM