Nga trao trả 9.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

TASS đưa tin, ngày 13-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận Moscow đã trao trả cho Kiev hơn 9.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Đổi lại, phía Nga nhận về thi thể của 143 quân nhân Nga.

Phóng viên nước ngoài tham dự sự kiện bàn giao thi thể binh sĩ của Ukraine. Ảnh: TASS

Theo ông Sergey Lavrov, sau hai vòng đàm phán tại Istanbul vào các ngày 16-5 và 2-6, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận trao đổi tù binh theo hình thức “1.000 đổi 1.000”, đồng thời trao trả những người bị thương, mắc bệnh nặng và binh sĩ dưới 25 tuổi.

Trong tháng 6, bốn nhóm quân nhân Nga được hồi hương và một số lượng tương đương binh sĩ Ukraine được bàn giao cho Kiev. Nga cũng chuyển giao 6.060 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận lại 78 thi thể quân nhân Nga. Đến tháng 7, Nga bàn giao thêm 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận về 19 thi thể binh sĩ Nga.

Đến ngày 19-8, Moscow tiếp tục trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận lại 19 thi thể quân nhân Nga. Đợt trao đổi gần đây nhất theo thỏa thuận Istanbul diễn ra vào ngày 23-10, khi Nga bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận lại hài cốt của 31 quân nhân Nga.

PHƯƠNG NAM