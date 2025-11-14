Malaysia nỗ lực duy trì thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để trao đổi về diễn biến mới trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình, sau những vụ việc gần đây tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Binh sĩ Thái Lan gần biên giới Campuchia. Ảnh: BP

Theo trang tin Fresh News, thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 13-11, Thủ tướng Anwar cho biết lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đưa ra các phản hồi tích cực, đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình trên cơ sở những thỏa thuận nhất trí trong Tuyên bố chung Kuala Lumpur. Ông nhấn mạnh Malaysia coi trọng việc củng cố tình hữu nghị và duy trì lệnh ngừng bắn, trên nền tảng thỏa thuận đạt được tại Kuala Lumpur tháng trước.

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia cũng khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục vai trò trung gian, hỗ trợ các bên xây dựng lộ trình hướng tới hòa bình bền vững. Theo ông, ổn định dọc tuyến biên giới là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì môi trường hòa bình trong khu vực.

Lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đánh giá cao lập trường của Malaysia, cũng như trách nhiệm của Kuala Lumpur không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025 mà còn với vai trò một người bạn, một láng giềng gần gũi luôn hướng tới mục tiêu hòa bình.

Trong diễn biến liên quan, theo Khmer Times, Chính phủ Campuchia ngày 14-11 kêu gọi Liên hợp quốc cử đoàn điều tra độc lập về vụ nổ súng “không bị khiêu khích” của quân đội Thái Lan tại làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey ngày 12-11, khiến 1 dân thường thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng. Động thái được đưa ra sau khi Phnom Penh phối hợp cùng nhóm quan sát ASEAN mở cuộc điều tra hiện trường và sơ tán người dân khỏi khu vực biên giới để tránh nguy hiểm.

Theo Bangkok Post, các chuyên gia kinh tế cảnh báo Thái Lan có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giao tranh ở biên giới với Campuchia tái diễn, trong bối cảnh hai bên vừa ghi nhận vụ nổ súng mới làm dân thường thương vong. Theo Trung tâm phân tích kinh tế của Ngân hàng Siam Commercial (EIC), khoảng 130 tỷ baht (khoảng 4 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia, tương đương 1% tổng xuất khẩu năm 2026 của Thái Lan có thể bị xóa sổ nếu căng thẳng kéo dài. Trong quý 3-2025, xuất khẩu sang Campuchia đã giảm 43%, giao thương biên giới gần như đình trệ.

