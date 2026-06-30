Buffet Cô 3 Còi – Thiên đường hải sản và tinh hoa ẩm thực giữa lòng Cần Thơ

Tận hưởng đại tiệc hải sản "thả ga" với mức giá cực hời tại Buffet Cô 3 Còi – nơi hội tụ hàng trăm món ngon thuần Việt cùng đặc sản cua ghẹ tươi rói, điểm đến lý tưởng cho những tín đồ ẩm thực tại Cần Thơ.

Bạn đang kiếm tìm một không gian ẩm thực ấm cúng và đầy ắp những món ngon giữa lòng Tây Đô! Hãy ghé ngay Buffet Cô 3 Còi tại số 44-46 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, đến với Cô 3 Còi, bạn sẽ được bước vào hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Việt với thực đơn phong phú lên đến hàng trăm món. Từ những món hải sản tươi sống được chế biến theo yêu cầu, các loại đồ nướng thơm lừng, nồi lẩu đậm đà, cho đến những món bánh dân gian thơm ngon, dân dã như bánh xèo, bánh khọt, bánh bèo… đều mang đậm hương vị quê hương nồng hậu.

Điểm nhấn khiến thực khách mê mẩn chính là quầy hải sản tươi rói với những chú cua, ghẹ chắc thịt, đầy ắp gạch. Chỉ với 270.000 đồng cho vé “buffet full cua ghẹ”, bạn sẽ được thỏa thích thưởng thức hải sản không giới hạn, được đầu bếp chế biến trực tiếp ngay tại quầy để đảm bảo giữ trọn độ tươi ngọt tự nhiên. Nếu bạn muốn tận hưởng thực đơn buffet lẩu nướng đa dạng mà không dùng đến cua, ghẹ vé “buffet thường 210k” cũng là lựa chọn vô cùng kinh tế. Đặc biệt, cả hai mức giá trên đều đã bao gồm trọn gói buffet lẩu nướng, các loại nước ngọt, nước suối, sâm mát lạnh và kem tráng miệng, giúp bạn tự do tận hưởng bữa tiệc mà không phải lo nghĩ về chi phí phát sinh.

Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn và tính công bằng cho mọi thực khách, quý khách vui lòng lưu ý chọn đồng nhất một loại vé cho cả bàn. Buffet Cô 3 Còi không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê ẩm thực, mà còn là không gian gắn kết, nơi gia đình và bè bạn cùng quây quần, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Hãy đến và để hương vị đậm đà tại Buffet Cô 3 Còi đánh thức mọi giác quan của bạn ngay hôm nay!