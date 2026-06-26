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TPHCM tìm dư địa kích cầu tiêu dùng từ “48 giờ cuối tuần”

SGGPO

Chiều 26-6, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Sở Du lịch TPHCM và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, tổ chức tọa đàm “Kích cung cuối tuần sáng tạo - Dư địa kích cầu tiêu dùng mới của thành phố”.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, cho rằng tiêu dùng nội địa đang là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, để mở rộng sức mua bền vững, TPHCM cần tạo thêm các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới thay vì chỉ dựa vào các chương trình kích cầu truyền thống. Theo ông Trần Hoàng, "48 giờ cuối tuần" là không gian kinh tế giàu tiềm năng để phát triển du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, giải trí, kinh tế đêm và các dịch vụ đô thị.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đánh giá kinh tế cuối tuần là cơ hội để ngành du lịch kết nối với thương mại, văn hóa, thể thao và dịch vụ, hình thành hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Nếu khai thác hiệu quả, mô hình này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

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Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Đánh giá cao ý nghĩa buổi tọa đàm, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định chủ đề "Kích cung cuối tuần sáng tạo" thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển kinh tế đô thị.

Muốn kích cầu tiêu dùng bền vững, thành phố phải tạo ra nguồn cung chất lượng với nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong lan tỏa các mô hình mới, kết nối doanh nghiệp với chính sách và góp phần xây dựng niềm tin thị trường.

Các đại biểu nhận định, với quy mô dân số khoảng 15 triệu người cùng hệ sinh thái dịch vụ phong phú, TPHCM có nhiều điều kiện để phát triển mô hình "kinh tế 48 giờ cuối tuần", tạo dư địa mới cho tiêu dùng và tăng trưởng.

THI HỒNG

Từ khóa

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn “Kích cung cuối tuần sáng tạo – Dư địa kích cầu tiêu dùng mới của thành phố” văn hóa du lịch thể thao

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