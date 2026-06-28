Hoa bằng lăng nhuộm sắc cao nguyên

Những ngày này, hoa bằng lăng bước vào thời điểm nở đẹp nhất, phủ sắc tím, đỏ khắp nhiều vùng cao của các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Clip bằng lăng khoe sắc trên cao nguyên. Thực hiện: HỮU PHÚC

Những cây bằng lăng nở hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ các tuyến quốc lộ, khu dân cư đến những rẫy cà phê, sắc hoa bằng lăng nổi bật, tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút nhiều người dân và du khách.

Một "tháp hoa" nở rực. Ảnh: HỮU PHÚC

Năm nay, hoa bằng lăng nở kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 với nhiều đợt liên tiếp.

Để tạo nên những cây bằng lăng nhiều màu sắc, người dân ghép các giống hoa tím, đỏ lên gốc bằng lăng trắng. Những cây bằng lăng ghép được nhiều người yêu thích nhờ bông lớn, màu hoa đậm, cánh dày và thời gian nở lâu.

Khi vào mùa, tán cây phủ kín những chùm hoa, tạo thành những "tháp hoa" rực rỡ. Bằng lăng được nhiều người lựa chọn trồng vì vừa tạo bóng mát, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ.

Hoa bằng lăng khoe sắc. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại Gia Lai, bằng lăng được trồng trong khuôn viên nhà dân, các khu vườn, xen giữa những rẫy cà phê và cả trong chậu làm cây cảnh. Nhiều vườn bằng lăng có những cây cao từ 4 đến 7m, thân lớn, tán rộng, mỗi khi vào mùa hoa lại phủ kín sắc tím, đỏ.

Hoa bung nở. Ảnh: HỮU PHÚC

Dọc quốc lộ 14, nhiều vườn bằng lăng đồng loạt bung nở, nhuộm tím, đỏ cả một vùng. Từng đàn ong bay rộn ràng tìm mật, hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Một cây bằng lăng tán rộng, đang rực sắc. Ảnh: HỮU PHÚC

Mùa bằng lăng nở cũng là thời điểm nhiều người dừng chân trên các cung đường để ngắm hoa, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những hàng bằng lăng khoe sắc góp phần tô điểm cảnh quan cao nguyên, trở thành dấu ấn đặc trưng mỗi khi hè về.

Cận cảnh hoa bằng lăng. Ảnh: HỮU PHÚC

Một vườn cây bằng lăng đang nở hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

Vườn bằng lăng trồng xen trong rẫy cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Bằng lăng đã vào chậu. Ảnh: HỮU PHÚC

Cây bằng lăng siêu hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC