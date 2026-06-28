Hoa bằng lăng nhuộm sắc cao nguyên

Từ các tuyến quốc lộ, khu dân cư đến những rẫy cà phê, sắc hoa bằng lăng nổi bật, tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút nhiều người dân và du khách.
Năm nay, hoa bằng lăng nở kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 với nhiều đợt liên tiếp.
Để tạo nên những cây bằng lăng nhiều màu sắc, người dân ghép các giống hoa tím, đỏ lên gốc bằng lăng trắng. Những cây bằng lăng ghép được nhiều người yêu thích nhờ bông lớn, màu hoa đậm, cánh dày và thời gian nở lâu.
Khi vào mùa, tán cây phủ kín những chùm hoa, tạo thành những "tháp hoa" rực rỡ. Bằng lăng được nhiều người lựa chọn trồng vì vừa tạo bóng mát, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ.
Tại Gia Lai, bằng lăng được trồng trong khuôn viên nhà dân, các khu vườn, xen giữa những rẫy cà phê và cả trong chậu làm cây cảnh. Nhiều vườn bằng lăng có những cây cao từ 4 đến 7m, thân lớn, tán rộng, mỗi khi vào mùa hoa lại phủ kín sắc tím, đỏ.
Dọc quốc lộ 14, nhiều vườn bằng lăng đồng loạt bung nở, nhuộm tím, đỏ cả một vùng. Từng đàn ong bay rộn ràng tìm mật, hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Mùa bằng lăng nở cũng là thời điểm nhiều người dừng chân trên các cung đường để ngắm hoa, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những hàng bằng lăng khoe sắc góp phần tô điểm cảnh quan cao nguyên, trở thành dấu ấn đặc trưng mỗi khi hè về.