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Đồng Tháp: “Con đường sen” thu hút khách tham quan

SGGPO

Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026 đang diễn ra, ban tổ chức đã trang trí đường Lý Thường Kiệt (phường Cao Lãnh) thành "con đường sen" rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Clip "Con đường sen". Thực hiện: NGỌC PHÚC

"Con đường sen" được sắp đặt kỳ công từ 25.000 chậu sen, với hàng chục chủng loại quý hiếm, tạo không gian rực rỡ, đa sắc màu.

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Ban đêm, hệ thống đèn lồng rọi vào các tiểu cảnh, tôn vẻ đẹp thanh tao của hoa sen; biến tuyến phố trung tâm thành không gian văn hóa vừa đậm chất quê hương, vừa hiện đại.

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Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy phường Cao Lãnh, cho biết, "con đường sen" không chỉ là không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc làm phong phú thêm chuỗi sự kiện của Lễ hội Sen năm nay, mà còn là cơ hội quảng bá vẻ đẹp thanh tao của hoa sen, giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Sen hồng đến du khách gần xa.

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Hiệu ứng tích cực và sự yêu thích của du khách trong những ngày qua là minh chứng cho thành công của "con đường sen".

Chính quyền địa phương đang chủ trương kêu gọi xã hội hóa để tiếp tục duy trì và mở rộng không gian đặc sắc này, biến tuyến phố sen thành một điểm hẹn văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách.

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Du khách chụp ảnh tại "con đường sen"
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NGỌC PHÚC

Từ khóa

Con đường sen không gian văn hóa - nghệ thuật Lễ hội Sen Đồng Tháp đồng tháp

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